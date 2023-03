Braves 8, Red Sox 0

Atlanta Boston ab r h bi ab r h bi Totals 43 8 17 8 Totals 31 0 6 0 O.Albes dh 4 1 1 1 C.Arryo 2b 3 0 0 0 Jenista dh 2 1 1 1 Ftzgrld 2b 1 0 0 0 M.Olson 1b 3 2 2 3 T.Casas 1b 2 0 1 0 Casteel 1b 3 0 0 0 D.Palka 1b 1 0 0 0 A.Riley 3b 2 0 0 0 A.Dvall cf 3 0 1 0 B.Phlip 3b 2 2 2 0 C.Rsier cf 1 0 1 0 S.Mrphy c 3 0 1 0 R.Tapia rf 2 0 0 0 J.Hdson c 1 0 1 1 N.Crook rf 1 0 0 0 Hrrs II cf 3 0 2 0 Rfsnydr dh 2 0 0 0 Paolini cf 2 0 1 0 B.Dlbec ss 3 0 1 0 M.Ozuna lf 2 0 0 0 M.Mayer ss 1 0 0 0 A.Mritz lf 2 0 1 1 McGuire c 3 0 0 0 Shwmake ss 3 0 2 0 Hmilton c 1 0 0 0 Hchvrra ss 1 0 0 0 G.Allen lf 3 0 1 0 K.Pllar rf 3 1 1 0 Dearden lf 1 0 0 0 Cmpbell rf 2 0 0 0 Goodrum 3b 2 0 0 0 Sanchez 2b 3 0 0 0 N.Sgard 3b 1 0 1 0 M.Tlman 2b 2 1 2 1

Atlanta 100 030 130 - 8 Boston 000 000 000 - 0

DP_Atlanta 2, Boston 1. LOB_Atlanta 12, Boston 8. 2B_Philip (1), Paolini (1), Pillar (1), Tolman (1), Rosier (1). 3B_Dalbec (2). HR_Jenista (1), Olson 2 (5), Tolman (1). SB_Shewmake (1).

IP H R ER BB SO

Atlanta Shuster W, 1-0 4 3 0 0 1 7 Anderson 2 0 0 0 1 1 Tonkin 1 1 0 0 0 1 Stephens 1 2 0 0 0 1 Young 1 0 0 0 0 0

Boston Houck L, 1-1 4 2-3 5 4 4 2 5 Perry 1-3 1 0 0 1 0 Jansen 1 1 0 0 0 1 Brasier 1 4 1 1 0 1 Ort 1-3 5 3 3 0 1 Arias 2-3 0 0 0 0 0 Sherriff 1 1 0 0 0 2

HBP_by_Shuster (Tapia), Young (Refsnyder), Houck (Shewmake).

WP_Houck, Shuster.

Umpires_Home, Randy Rosenberg; First, Marvin Hudson; Second, Erich Bacchus; Third, Andy Fletcher;.

T_2:36. A_9151