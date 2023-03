Angels 3, Brewers 2

Los Angeles Milwaukee ab r h bi ab r h bi Totals 34 3 7 3 Totals 30 2 4 2 J.Adell lf 4 0 1 0 C.Ylich lf 3 0 0 0 Phllips lf 0 0 0 0 Z.Wrren 1b 1 0 0 0 B.Drury 3b 3 2 1 0 Andrson 3b 3 0 1 0 K.Padlo 3b 1 0 0 0 T.Black 3b 1 0 0 0 J.Walsh 1b 3 0 2 1 Cntrras c 3 0 0 0 Cabbage 1b 1 0 0 0 Nvrreto c 1 0 0 0 Renfroe rf 3 0 0 1 Lu.Voit 1b 2 1 1 1 Barrera rf 2 0 0 0 Sk.Bolt lf 1 0 0 0 T.Jones dh 3 0 0 0 J.Wemer cf 3 0 0 0 Plmeiro dh 1 0 0 0 Chourio cf 1 0 0 0 O'Hoppe c 2 0 1 0 VnMeter 2b 2 0 1 0 Wallach c 1 1 1 0 Brw Jr. ss 0 1 0 0 Li.Soto 2b 4 0 1 0 Perkins rf 3 0 1 1 J.Adams cf 3 0 0 0 Hrrison rf 1 0 0 0 Vlzquez ss 3 0 0 1 Snglton dh 2 0 0 0 Mnstrio ss 3 0 0 0

LA Angels 101 000 010 - 3 Milwaukee 000 010 100 - 2

E_Wiemer (1), VanMeter 2 (2). DP_Los Angeles 1, Milwaukee 0. LOB_Los Angeles 11, Milwaukee 5. 2B_Drury (3), Walsh (2), Anderson (1). HR_Voit (2). CS_Adell (1). SF_Velazquez.

IP H R ER BB SO

Los Angeles Detmers 5 2 1 1 0 6 Moore H, 3 1 1 0 0 0 1 Estevez W, 1-0, BS, 0-1 1 1 1 1 3 0 Tepera H, 2 1 0 0 0 0 0 Webb S, 1-1 1 0 0 0 1 3

Milwaukee Lauer 3 1-3 4 2 2 4 2 Andrews 1-3 0 0 0 0 1 Strzelecki 1 1-3 0 0 0 0 2 Payamps 1 1 0 0 0 2 Peguero 1 0 0 0 1 2 Cousins L, 0-2 1 2 1 1 1 2 Middendorf 1 0 0 0 0 1

WP_Lauer.

Umpires_Home, Jose Navas; First, Charlie Ramos; Second, Bruce Dreckman; Third, Adrian Johnson;.

T_2:37. A_6943