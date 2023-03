Rays 5, Braves 1

Atlanta Tampa Bay ab r h bi ab r h bi Totals 34 1 7 1 Totals 28 5 5 5 E.White rf 4 0 1 0 Ya.Diaz 1b 2 1 0 0 Pearson rf 1 0 0 0 Jo.Qsar rf 1 0 0 0 O.Arcia ss 3 0 1 0 Br.Lowe 2b 2 1 0 0 Ho.Park ss 0 0 0 0 V.Brjan 2b 1 1 1 0 d'Arnud c 3 0 0 0 T.Walls dh 3 0 0 0 Clmntna c 2 0 0 0 Collins dh 0 0 0 1 M.Ozuna dh 4 0 0 0 Jo.Lowe lf 3 0 0 0 J.Lplow lf 3 0 0 0 K.Msner cf 1 0 0 0 Wrknger lf 1 0 1 0 M.Mrgot rf 2 2 2 3 Hlliard cf 2 0 1 0 L.Raley 1b 1 0 1 0 K.Mrton cf 1 0 0 0 Jo.Siri cf 2 0 0 0 Casteel 1b 3 0 1 0 B.Gamel lf 1 0 0 0 Alvarez 3b 1 1 1 0 Clbrson 3b 2 0 1 1 Adranza 3b 2 0 0 0 Cminero 3b 1 0 0 0 Fuentes 1b 1 0 0 0 Ni.Dini c 2 0 0 0 Sanchez 2b 2 0 0 0 Alvarez c 1 0 0 0 Bunnell 2b 1 0 1 1 Rbrtson ss 2 0 0 0 Wlliams ss 1 0 0 0

Atlanta 000 000 001 - 1 Tampa Bay 300 100 01(x) - 5

E_Clementina (1), Caminero (1), Robertson (2). DP_Atlanta 0, Tampa Bay 2. LOB_Atlanta 11, Tampa Bay 2. 2B_Alvarez (1), Margot (3). HR_Margot (1). SB_Brujan (2). SF_Collins.

IP H R ER BB SO

Atlanta Morton L, 0-1 4 1-3 3 4 4 1 7 Barger 2-3 0 0 0 0 1 McHugh 2 1 0 0 0 1 Minter 1 1 1 0 0 1

Tampa Bay Springs W, 2-0 4 1-3 3 0 0 1 7 Thompson 2-3 1 0 0 1 0 Fairbanks 1 0 0 0 0 2 Beeks 1 1-3 0 0 0 1 2 Hembree 2-3 1 0 0 0 1 Cleavinger 1 2 1 1 1 1

HBP_by_Morton (Lowe), Beeks (Sanchez).

PB_Dini.

Balk_Cleavinger.

Umpires_Home, Phil Cuzzi; First, Vic Carapazza; Second, Shane Livensparger; Third, Emil Jimenez; .

T_2:26. A_5940