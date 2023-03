Mariners 0, Giants 0

San Francisco Seattle ab r h bi ab r h bi Totals 29 0 6 0 Totals 24 0 4 0 Wde Jr. 1b 4 0 1 0 Ko.Wong 2b 3 0 1 0 W.Flres 2b 3 0 1 0 T.Frnce 1b 3 0 1 0 Cnforto rf 4 0 1 0 Kelenic rf 3 0 1 0 A.Slter cf 2 0 1 0 Pollock lf 3 0 0 0 Proctor ss 2 0 0 0 T.Mrphy c 2 0 0 0 B.Sabol c 3 0 0 0 O'Keefe c 1 0 0 0 J.Davis 3b 3 0 1 0 Crwford dh 3 0 0 0 B.Wsely cf 3 0 0 0 Hggerty cf 2 0 1 0 Johnson lf 1 0 0 0 C.Moran 3b 2 0 0 0 Wlliams lf 1 0 0 0 Cbllero ss 2 0 0 0 Jo.Bart dh 3 0 1 0

San Francisco 000 000 000 - 0 Seattle 000 000 000 - 0

E_Wong (1). DP_San Francisco 1, Seattle 2. LOB_San Francisco 7, Seattle 6. 2B_Wade Jr. (2). SB_Slater 2 (2), Kelenic (3). CS_Bart (1).

IP H R ER BB SO

San Francisco Cobb 5 3 0 0 0 5 Hjelle 2 1 0 0 0 2

Seattle Kirby 3 1-3 4 0 0 0 4 Speier 2-3 0 0 0 0 1 Woo 2 1 0 0 0 2 Topa 1 1 0 0 0 1 Clarke 1 0 0 0 1 1

HBP_by_Woo (Johnson).

Umpires_Home, Gabe Morales; First, Tony Randazzo; Second, Tom Hanahan; Third, Chris Marco; .

T_2:11. A_8973