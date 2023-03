Los bancos regionales de EEUU están presionados a subir las tasas de depósito, dicen analistas

Por Tatiana Bautzer

NUEVA YORK, 16 mar (Reuters) - Los bancos regionales estadounidenses ofrecerían tasas más altas a los depositantes para evitar que se pasen a prestamistas más grandes, dijeron analistas bancarios, tras el colapso de Silicon Valley Bank y Signature Bank.

"Es probable que los bancos regionales experimenten mayores costos de financiación, a medida que el sector se vuelve más agresivo en la retención de depósitos", escribió el lunes en una nota Ebrahim Poonawala, analista de BofA Global Research.

La posibilidad de una regulación más estricta dirigida a los bancos regionales también encarecerá sus operaciones, lo que supondrá un lastre para sus ganancias.

El Silicon Valley Bank, con sede en Santa Clara, California, colapsó el viernes, seguido del Signature Bank, con sede en Nueva York, en la segunda y tercera mayores quiebras bancarias de la historia de Estados Unidos. La crisis se propagó por los mercados mundiales y afectó a los valores del sector, entre ellos Credit Suisse esta semana.

"Las presiones sobre los costos de financiación serán un fenómeno que afectará a todo el sector (...) y es probable que sean más pronunciadas en los bancos con una mayor proporción de clientes sensibles a las tasas", escribió Poonawala.

El lunes, BofA recortó los precios objetivo de títulos de bancos regionales como Ally Financial, Citizens Financial Group, Fifth Third Bancorp y First Republic Bank, en parte por el aumento previsto de los precios de los depósitos.

La agencia de calificación Fitch puso a algunos bancos regionales en vigilancia crediticia negativa debido a un "entorno de financiación y liquidez en rápida evolución", según indicó en un informe el lunes. (Reporte de Tatiana Bautzer; Editado en Español por Ricardo Figueroa)