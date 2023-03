Astros 3, Cardinals 0

Houston St. Louis ab r h bi ab r h bi Totals 35 3 10 2 Totals 31 0 8 0 J.Myers rf 3 1 1 0 Donovan ss 3 0 2 0 J.Drden rf 1 0 0 0 J.Rivas ss 0 0 0 0 McCrmck cf 2 1 1 0 J.Wlker lf 4 0 1 0 Pe.Leon cf 2 0 0 0 N.Grman 3b 3 0 1 0 Bregman 3b 3 0 1 0 Qrecuto 3b 1 0 0 0 W.Wgner 3b 1 0 0 0 Cntrras c 2 0 1 0 J.Abreu dh 4 1 3 2 Barrera c 2 0 0 0 Mtjevic 1b 3 0 1 0 Brleson dh 4 0 0 0 J.Perez 1b 1 0 0 0 T.Mtter 1b 2 0 0 0 Ya.Diaz c 3 0 2 0 L.Baker 1b 1 0 1 0 Kor.Lee c 1 0 0 0 Rbrtson 2b 3 0 0 0 R.Adlph lf 2 0 0 0 N.Chrch rf 3 0 0 0 M.Sndle lf 2 0 0 0 C.Pnder cf 3 0 2 0 Hensley ss 2 0 1 0 Machado ss 1 0 0 0 M.Dubon 2b 3 0 0 0 J.Crrea 2b 1 0 0 0

Houston 100 110 000 - 3 St. Louis 000 000 000 - 0

E_Contreras (2). DP_Houston 3, St. Louis 2. LOB_Houston 8, St. Louis 7. 2B_McCormick (2), Abreu (3), Donovan (1), Baker (2). HR_Abreu (2). CS_Meyers (1), Robertson (1).

IP H R ER BB SO

Houston Blanco W, 1-0 3 1-3 3 0 0 0 5 Davis H, 2 2-3 0 0 0 0 1 Buttrey H, 2 1 2 0 0 1 0 Arrighetti H, 1 3 2 0 0 2 3 Ruppenthal S, 1-1 1 1 0 0 0 0

St. Louis Flaherty L, 1-1 4 1-3 7 3 2 2 3 Lunn 1-3 0 0 0 0 1 Granillo 1-3 0 0 0 0 1 Suarez 1 2 0 0 0 0 Naughton 1 1 0 0 0 0 Thompson 1 0 0 0 0 2 Misiewicz 1 0 0 0 0 0

HBP_by_Flaherty (McCormick).

Umpires_Home, Reed Basner; First, Mike Estabrook; Second, David Rackley; Third, Ramon De Jesus;.

T_2:19. A_6643