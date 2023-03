Rockies 5, Cubs 2

Colorado Chicago ab r h bi ab r h bi Totals 35 5 9 5 Totals 33 2 6 2 Yo.Daza lf 4 0 1 0 Hoerner 2b 3 1 1 1 J.Hnnah cf 1 0 1 1 C.Morel rf 1 1 1 0 E.Tovar ss 4 1 1 0 Ia.Happ lf 3 0 1 0 A.Schnk 3b 1 0 0 0 McKstry ss 1 0 0 0 McMahon 2b 3 1 1 2 Swanson ss 2 0 0 0 C.Kiser ss 1 0 0 0 Da.Bote 1b 1 0 0 0 C..Cron dh 3 0 0 0 Mancini 1b 3 0 1 0 Dr.Romo c 1 0 0 0 D.Nunez c 0 0 0 0 Montero 3b 3 2 2 1 Bllnger cf 3 0 0 0 Za.Veen rf 1 0 0 0 Tuchman cf 0 0 0 1 M.Tglia 1b 3 0 1 0 E.Hsmer dh 3 0 0 0 C.Mntes 2b 1 0 0 0 Slghter dh 1 0 0 0 B.Srven c 4 0 1 0 P.Wsdom rf 3 0 1 0 N.Jones rf 2 0 0 1 Alcntra 2b 1 0 0 0 Lavigne 1b 1 0 0 0 Ed.Rios 3b 3 0 0 0 C.Tcker cf 2 0 1 0 J.Nwogu lf 1 0 1 0 J.Hrron lf 0 0 0 0 Y.Gomes c 2 0 0 0 Br.Ward lf 0 1 0 0 Mdrigal 3b 2 0 0 0

Colorado 012 001 001 - 5 Chicago Cubs 000 001 010 - 2

E_Montes (2), McKinstry (1). DP_Colorado 1, Chicago 1. LOB_Colorado 8, Chicago 7. 2B_Hannah (1), Toglia (2). HR_McMahon (3), Montero (3), Hoerner (1). SB_Happ (2). SF_Jones.

IP H R ER BB SO

Colorado Marquez W, 1-0 4 2 0 0 0 7 Lambert H, 1 2 1 1 1 1 4 Hand H, 1 1 1 0 0 0 0 Suter H, 3 1 1 1 0 2 0 Lamet S, 1-1 1 1 0 0 0 0

Chicago Steele L, 0-1 2 2-3 5 3 3 1 4 Merryweather 1 1-3 1 0 0 0 2 Duffey 1 2-3 2 1 1 2 0 Alzolay 1 1-3 0 0 0 0 3 Borucki 1 0 0 0 0 3 Estrada 1 1 1 1 1 1

WP_Suter.

Balk_Merryweather.

Umpires_Home, Lance Barrett; First, Rob Drake; Second, Jim Wolf; Third, Jordan Baker;.

T_2:35. A_15958