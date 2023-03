Reds 5, Royals 3

Cincinnati Kansas City ab r h bi ab r h bi Totals 33 5 8 5 Totals 30 3 3 3 J.India 2b 3 0 0 0 D.Blnco rf 3 0 0 0 J.Trres 2b 1 0 0 1 J.Ngret rf 1 0 0 0 J.Votto 1b 3 0 0 0 H.Dzier 1b 2 1 0 0 J.Vsler 1b 1 1 0 0 Alxnder 1b 1 0 0 0 J.Frley dh 3 0 1 0 M.Mssey 2b 2 0 1 1 C.Jorge dh 1 1 1 0 P.Wlson 2b 1 0 0 0 Stphnsn c 3 1 1 1 F.Reyes lf 2 0 0 0 Vllojin c 1 0 1 1 Cstllno lf 1 0 0 0 Blcazar 3b 0 1 0 0 P.Bates lf 0 0 0 0 C.Pnder rf 3 0 0 0 M.Duffy 3b 3 0 0 0 Bl.Dunn rf 1 0 0 0 Wallace 3b 1 0 0 0 W.Bnson lf 3 0 1 0 Camargo ss 2 0 0 0 J.Rgers lf 1 1 1 2 J.Gzman ss 2 0 0 0 S.Steer 3b 3 0 0 0 F.Frmin c 4 0 0 0 M.Trana 1b 1 0 0 0 S.Tylor cf 1 1 1 1 Barrero ss 2 0 0 0 G.Cross cf 2 1 1 1 E.Arryo ss 1 0 1 0 J.Reetz dh 2 0 0 0 Frchild cf 2 0 1 0 Bri.Rey cf 0 0 0 0

Cincinnati 010 000 004 - 5 Kansas City 100 010 100 - 3

E_Steer (3), Fairchild (1). DP_Cincinnati 0, Kansas City 1. LOB_Cincinnati 6, Kansas City 5. 2B_Fraley (2), Vellojin (1), Fairchild (1), Massey (2). HR_Stephenson (1), Taylor (2), Cross (1). SB_Bates (1). PO_Taylor.

IP H R ER BB SO

Cincinnati Greene 5 2 2 1 0 7 Young 1 0 0 0 1 0 Strickland 1 1 1 1 0 1 Kuhnel W, 2-0 1 0 0 0 1 1 Farmer S, 1-2 1 0 0 0 0 0

Kansas City Greinke 4 1 1 1 0 7 Staumont 1 1 0 0 0 1 Kowar H, 1 2 1 0 0 2 2 Lovelady H, 3 1 1 0 0 0 3 Willeman L, 0-1, BS, 0-1 2-3 4 4 4 1 2 Sikkema 1-3 0 0 0 2 1

HBP_by_Greene (Dozier, Taylor), Strickland (Reetz).

WP_Greene.

Umpires_Home, Chris Marco; First, Tripp Gibson; Second, Ryan Blakney; Third, Matthew Brown;.

T_2:29. A_6009