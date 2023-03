Rangers 4, Royals 3

Kansas City Texas ab r h bi ab r h bi Totals 32 3 5 3 Totals 30 4 4 3 N.Eaton 2b 3 1 2 0 Jnkwski cf 4 0 0 0 McCllgh 2b 1 0 0 0 Biggers 2b 1 0 0 0 N.Prtto 1b 3 0 0 0 B.Mller dh 4 0 0 0 J.Means 1b 1 1 1 1 T.Huver ph 1 0 0 0 N.Lftin dh 3 0 0 1 Jo.Heim c 1 1 0 0 Briceno dh 1 0 0 0 Sa.Leon c 2 0 2 1 Jo.Rave lf 1 0 0 0 McCrthy rf 3 0 1 0 Bradley lf 2 0 1 1 E.Duran ss 3 0 0 0 T.Gntry rf 2 0 0 0 Bl.Crim 1b 1 0 0 0 Bnfacio rf 2 0 0 0 Tstsugo 1b 2 2 1 0 C.Dngan 3b 2 0 0 0 D.Arias 3b 1 0 0 0 J.Gvern 3b 2 0 0 0 Frazier lf 2 0 0 0 L.Prter c 2 0 0 0 Hrnndez lf 1 0 0 0 L.Tresh c 1 0 0 0 J.Fscue 2b 1 0 0 1 Tolbert ss 2 0 0 0 K.Strhm cf 1 0 0 0 J.Pneda ss 1 0 0 0 Ornelas 3b 2 0 0 1 Ramirez cf 2 1 1 0 F.Chvez ss 0 1 0 0 P.Bates cf 1 0 0 0

Kansas City 000 002 010 - 3 Texas 011 001 001 - 4

E_Lyles (1), Jankowski (1), Ornelas (3). DP_Kansas City 1, Texas 1. LOB_Kansas City 3, Texas 9. 2B_Eaton (2), Leon 2 (2). HR_Means (1).

IP H R ER BB SO

Kansas City Lyles 3 2-3 2 2 1 5 4 Pennington 1-3 0 0 0 0 1 Garrett 1 0 0 0 0 2 Coleman 1 0 1 1 3 2 Taylor 1 1 0 0 0 2 Snider 1 0 0 0 0 2 Cox L, 0-1 2-3 1 1 1 1 1

Texas Dunning 5 1 0 0 1 6 King BS, 0-1 1 3 2 1 0 1 Kennedy H, 3 1 0 0 0 0 2 Moronta BS, 0-1 1 1 1 1 0 1 Hernandez W, 1-0 1 0 0 0 0 1

PB_Porter.

Umpires_Home, Lew Williams; First, Mike Muchlinski; Second, Nestor Ceja; Third, Paul Clemons;.

T_2:27. A_4511