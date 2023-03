Phillies 9, Yankees 8

Philadelphia New York ab r h bi ab r h bi Totals 35 9 9 8 Totals 36 8 8 8 B.Marsh cf 3 1 1 3 A.Volpe ss 2 1 1 1 Roberts c 1 0 0 0 Wagaman 1b 2 0 0 0 Hoskins dh 1 1 0 0 A.Judge rf 2 1 1 0 McDwell dh 0 0 0 0 McKnney rf 1 1 0 0 Al.Bohm 3b 3 0 0 0 Cabrera 2b 2 0 1 1 Whitley cf 1 0 0 0 Wstbrok 2b 1 1 1 1 Cstllns rf 3 1 1 1 R.Ortga cf 3 0 0 0 M.Stkes ss 1 1 1 1 S.Jones cf 1 1 0 1 Ja.Cave lf 4 1 1 0 Knr-Flf 3b 3 0 0 0 L.Pneda lf 1 1 1 0 Wi.Difo 3b 2 0 1 1 Kingery ss 3 1 0 0 A.Hicks dh 2 1 0 0 M.Tatum 1b 1 0 0 0 E.Dnham dh 2 0 0 1 Hrrison 2b 3 1 2 1 Florial lf 2 1 0 0 Guthrie 2b 2 0 1 0 Bstidas ss 2 0 0 0 W.Wlson 1b 3 0 1 0 R.Duran c 3 0 0 0 W.Tffey 3b 1 0 0 0 M.Gsper c 2 0 2 1 A.Grcia c 2 1 0 1 J.Buers 1b 2 1 1 1 J.Haley rf 2 0 0 1 Ma.Pita lf 2 0 0 0

Philadelphia 700 000 002 - 9 NY Yankees 100 004 030 - 8

E_Stokes (1). DP_Philadelphia 1, New York 1. LOB_Philadelphia 10, New York 14. 2B_Marsh (2), Harrison (3), Guthrie (2), Judge (3), Cabrera (2). HR_Stokes (1). SB_Marsh (1), Wilson (1), Volpe (4), Bauers (3).

IP H R ER BB SO

Philadelphia Nola 3 2-3 2 1 1 2 7 Martinez 1-3 0 0 0 0 1 Ortiz 1 0 0 0 3 2 Soto 2-3 2 4 4 2 1 Adams H, 1 1-3 0 0 0 3 1 Bellatti H, 3 1 1 0 0 0 3 Head BS, 0-2 2-3 2 3 3 1 0 Zarbnisky W, 1-0 1 1-3 1 0 0 0 0

New York Severino 2 1-3 2 4 4 3 4 Gomez 1-3 2 3 3 3 1 Cowart 1-3 0 0 0 0 1 Marinaccio 1 1-3 1 0 0 1 1 Ramirez 1 2-3 1 0 0 0 1 Santos 1 2-3 0 0 0 2 1 Neely L, 0-1 1 1-3 3 2 2 1 1

HBP_by_Head (Jones, McKinney), Marinaccio (Hoskins).

WP_Gomez, Nola.

Balk_Severino.

Umpires_Home, Brennan Miller; First, Jerry Layne; Second, Mark Wegner; Third, Adam Beck;.

T_3:30. A_10063