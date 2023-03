Nationals 5, Mets 0

Washington New York ab r h bi ab r h bi Totals 33 5 7 5 Totals 31 0 4 0 Ke.Ruiz c 3 0 0 0 B.Nimmo cf 2 0 0 0 E.Green cf 2 0 1 1 Lcastro cf 2 0 0 0 Dckrson dh 3 0 0 0 S.Marte rf 2 0 0 0 T.White dh 1 0 0 0 Cedrola rf 2 0 0 0 Al.Call lf 2 0 0 0 Mendick 2b 1 0 0 0 F.Arcia c 0 1 0 0 J.Praza 2b 2 0 0 0 M.Adams 1b 3 0 0 0 Vglbach dh 3 0 1 0 Emliani 1b 1 1 1 0 N.Meyer dh 1 0 0 0 I.Vrgas 2b 3 0 0 0 M.Canha lf 2 0 1 0 L.Vlera ss 1 0 0 0 J.Davis lf 1 0 0 0 C.Abrms ss 2 1 1 0 Gllorme ss 3 0 0 0 J.Downs ss 1 1 0 0 Wlliams ss 1 0 0 0 V.Rbles cf 2 0 0 0 Vientos 1b 3 0 0 0 Da.Lile lf 2 0 1 1 Br.Baty 3b 3 0 0 0 Garrett rf 2 1 1 0 Alvarez c 2 0 1 0 Lpscomb 3b 1 0 1 2 H.Snger c 1 0 1 0 M.Chvis 3b 3 0 1 1 J.Young rf 1 0 0 0

Washington 000 010 013 - 5 NY Mets 000 000 000 - 0

E_Alvarez (1). DP_Washington 0, New York 0. LOB_Washington 5, New York 6. 2B_Garrett (2), Vogelbach (2). SB_Abrams 2 (4), Garrett (1), Lipscomb (1). CS_Green (1).

IP H R ER BB SO

Washington Cavalli 2 2-3 0 0 0 1 1 Ward W, 1-0 2 1-3 2 0 0 1 2 Espino H, 2 3 2 0 0 0 2 Banda 1 0 0 0 0 1

New York Peterson 4 0 0 0 1 5 Curtiss L, 0-1 1 2 1 1 0 2 Muckenhirn 1 0 0 0 0 0 Coonrod 1 0 0 0 0 1 Woods 1 1-3 5 4 4 0 2 McLoughlin 2-3 0 0 0 0 0

HBP_by_Woods (Arcia, Downs).

PB_Alvarez.

Umpires_Home, Hunter Wendelstedt; First, Chris Conroy; Second, David Rackley; Third, Ben Sonntag;.

T_2:33. A_6152