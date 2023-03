Marlins 1, Astros 0

Houston Miami ab r h bi ab r h bi Totals 28 0 3 0 Totals 29 1 7 1 J.Myers cf 3 0 0 0 J.Berti 3b 2 0 0 0 W.Wgner 3b 0 0 0 0 C.Vance 2b 1 0 0 0 Hensley 3b 3 0 0 0 Chs Jr. cf 2 0 0 0 J.Brwer 1b 0 0 0 0 Hnojosa ss 2 0 1 0 R.Adlph rf 3 0 0 0 J.Soler lf 2 0 1 0 McKenna cf 1 0 0 0 B.Mller lf 1 0 0 0 Ya.Diaz c 3 0 0 0 G.Coper dh 3 0 1 0 Daniels lf 1 0 0 0 H.Spohn dh 1 0 0 0 Mtjevic 1b 2 0 1 0 A.Grcia rf 2 1 1 1 Gnzalez rf 1 0 0 0 G.Cnine rf 1 0 0 0 M.Cstes lf 1 0 0 0 J.Wndle ss 2 0 1 0 J.Grcia c 1 0 0 0 De Goti 3b 1 0 0 0 R.Bnnon 2b 1 0 1 0 N.Frtes c 2 0 0 0 Lorenzo 2b 2 0 0 0 S.Chvez c 1 0 1 0 Machado ss 2 0 0 0 Hampson cf 2 0 1 0 Encrncn ss 1 0 0 0 Johnson cf 1 0 0 0 K.Crona dh 2 0 1 0 Encrncn 1b 3 0 0 0 S.Gston dh 1 0 0 0

Houston 000 000 000 - 0 Miami 000 010 00(x) - 1

DP_Houston 1, Miami 1. LOB_Houston 7, Miami 6. 2B_Bannon (2), Hinojosa (2). HR_Garcia (2). SB_Corona (1), Wendle (1), Hampson (1). CS_Costes (1), Berti (1). PO_Costes.

IP H R ER BB SO

Houston Murray 4 2 0 0 1 2 Paredes L, 0-1 1 2 1 1 0 2 Solis 1 0 0 0 0 0 Endersby 1 2-3 2 0 0 0 2 Conn 1-3 1 0 0 1 0

Miami Castano 3 2-3 2 0 0 2 5 Puckett 1-3 0 0 0 0 0 Barnes W, 1-0 1 1 0 0 0 2 Chargois H, 2 1 0 0 0 0 3 Sanchez H, 1 1 0 0 0 1 0 Garcia H, 2 1 0 0 0 1 2 Hoeing S, 1-2 1 0 0 0 1 1

HBP_by_Garcia (Wagner).

WP_Hoeing.

Umpires_Home, Clint Vondrak; First, Lance Barksdale; Second, Ryan Additon; Third, Edwin Moscoso;.

T_2:21. A_2406