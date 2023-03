EEUU impondrá multas por inflación a primera serie de fármacos, lo que abaratará los costos

Por Ahmed Aboulenein

WASHINGTON, 15 mar (Reuters) - El Gobierno de Estados Unidos anunció el miércoles que someterá 27 medicamentos a penalizaciones por inflación, una medida que reducirá los gastos de bolsillo de los beneficiarios de Medicare entre 2 dólares y 390 dólares por dosis promedio.

La Ley de Reducción de la Inflación, firmada por el presidente Joe Biden, incluye una disposición que penaliza a los fabricantes de medicamentos por cobrar precios que suben más rápido que la inflación para las personas con discapacidad o mayores de 65 años en el programa de salud del gobierno Medicare.

"A partir del 1 de abril, los beneficiarios de Medicare pagarán un coseguro más bajo por los medicamentos de la Parte B cuyos precios suban más rápido que la inflación", dijo la asesora de Política Interior de la Casa Blanca, Susan Rice, a los periodistas en una conferencia de prensa.

La lista incluye al medicamento contra la artritis más vendido de AbbVie Inc, Humira; la terapia CAR-T contra el cáncer de Gilead Sciences Inc, Yescarta; y la terapia dirigida contra el cáncer de Seagen Inc, Padcev, informó la Casa Blanca en un documento.

Las empresas que suban los precios por encima de la tasa de inflación deberán pagar a Medicare la diferencia en forma de reembolso. Las que no paguen el reembolso enfrentarán una penalización equivalente al 125% del importe del reembolso.

El gobierno comenzará a facturar los reembolsos a las compañías en 2025, pero Medicare empezará a reducir los gastos de bolsillo de los afiliados en abril.

Según Mohit Bansal, analista de Wells Fargo, el impacto directo para los fabricantes de medicamentos parece pequeño por ahora.

Sin embargo, el anuncio es "una señal del Gobierno a la industria de que se toma en serio la contención de los aumentos de precios de los medicamentos. Sospechamos que las compañías podrían ser más cautelosas a la hora de subir sus precios debido a esto", destacó.

Medicare comenzó a examinar los aumentos de precios en octubre de 2022 para los medicamentos de la Parte B de Medicare, a menudo utilizados en el hospital, que son medicamentos biológicos complicados o medicamentos con un solo fabricante.

El gobierno actualizará la lista de medicamentos cada trimestre.

Los aumentos de precios para la mitad de todos los medicamentos cubiertos por Medicare superaron la inflación de 2019 a 2020, que promedió el 1% ese año. Un tercio de ellos tuvo saltos de precios de más del 7,5%.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) también publicará el miércoles una guía inicial sobre cómo funcionará su proceso de negociación de medicamentos recetados de Medicare, dijo Rice. (Reporte de Ahmed Aboulenein en Washington, reporte adicional de Manas Mishra en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)