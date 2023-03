Blue Jays 7, Pirates 1

Pittsburgh Toronto ab r h bi ab r h bi Totals 30 1 5 1 Totals 32 7 8 7 Ji-.Bae 2b 1 0 0 0 Mrrfeld 2b 2 1 1 2 Swggrty cf 1 0 1 1 Schnder 2b 0 1 0 0 Rynolds lf 3 0 0 0 Bchette ss 3 0 1 0 Gnzales 2b 1 0 0 0 D LSnts ss 0 1 0 0 Swinski cf 1 0 0 0 Grr Jr. 1b 3 0 1 1 Mtchell rf 1 0 0 0 J.Aello 1b 1 0 0 0 Ji.Choi 1b 3 0 0 0 Br.Belt dh 3 0 0 0 M.Nunez 1b 1 0 0 0 P.Clrke dh 1 0 1 2 SmtNjgb rf 3 0 0 0 Al.Kirk c 3 0 1 0 D.Maggi 3b 0 0 0 0 S.Brman c 1 0 0 0 R.Cstro 3b 3 0 0 0 D.Vrsho lf 3 0 0 0 M.Grski lf 1 0 0 0 Britton lf 1 0 0 0 Con.Joe dh 3 1 3 0 Espinal 3b 3 0 0 0 Ca.Bins ph 1 0 0 0 L.Tlley 3b 1 1 1 1 J.Delay c 3 0 0 0 C.Bggio rf 2 2 1 0 Hineman c 1 0 0 0 Bernard rf 1 0 0 0 C.Owngs ss 3 0 1 0 N.Lukes cf 3 1 1 1 S.Brroa cf 1 0 0 0

Pittsburgh 000 000 100 - 1 Toronto 002 020 21(x) - 7

E_Brubaker (1), Castro (2). DP_Pittsburgh 0, Toronto 0. LOB_Pittsburgh 7, Toronto 5. 2B_Joe 2 (4), Owings (2), Merrifield (4), Bichette (2), Guerrero Jr. (1). 3B_Lukes (1). HR_Talley (2). SB_Suwinski (2), Joe (3). SF_Merrifield. PO_Swaggerty.

IP H R ER BB SO

Pittsburgh Brubaker L, 0-2 4 1-3 4 4 4 1 5 Mlodzinski 2-3 2 0 0 0 0 Perdomo 1 0 0 0 0 3 De Los Santos 1 1 2 2 1 0 O'Reilly 1 1 1 1 0 1

Toronto Gausman W, 1-0 3 1-3 2 0 0 2 7 Richards H, 2 1 2-3 1 0 0 1 3 Swanson 1 0 0 0 0 1 Bass 1 2 1 1 0 0 Mayza 1 0 0 0 0 2 Romano 1 0 0 0 0 2

HBP_by_Y.De Los Santos (L.De Los Santos), Romano (Maggi).

Umpires_Home, James Hoye; First, Shane Livensparger; Second, Sean Barber; Third, Mark Carlson;.

T_2:30. A_6905