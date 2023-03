Twins 2, Pirates 2

Pittsburgh Minnesota ab r h bi ab r h bi Totals 32 2 7 2 Totals 33 2 5 2 Ji-.Bae ss 3 0 1 0 M.Kpler rf 2 0 1 1 M.Nunez 1b 0 0 0 0 J.Rcker 3b 2 0 0 0 Mathias 2b 3 0 0 0 Miranda dh 3 0 0 0 M.Jrvis 2b 1 0 0 0 P.Wnkel dh 1 0 0 0 SmtNjgb rf 2 1 1 1 J.Gallo 1b 3 0 0 0 M.Grski cf 1 0 1 1 A.Sbato 1b 2 0 0 0 Con.Joe 1b 3 0 0 0 D.Slano 2b 3 0 0 0 Sanchez rf 1 0 0 0 Schobel 2b 1 0 0 0 Andujar dh 3 0 0 0 M.Tylor cf 3 1 2 0 Mtchell lf 3 0 0 0 Keirsey cf 1 0 0 0 Escotto ss 1 0 1 0 Larnach lf 3 0 1 1 R.Cstro 3b 3 0 0 0 Holland lf 0 0 0 0 Brnngan 3b 1 0 1 0 W.Cstro ss 3 0 0 0 C.Owngs cf 1 0 1 0 N.Mller ss 0 0 0 0 Fraizer lf 2 1 1 0 K.Frmer 3b 1 1 1 0 Plwecki c 2 0 0 0 Cntrras rf 2 0 0 0 J.Delay c 2 0 0 0 Wolters c 1 0 0 0 Greiner c 2 0 0 0

Pittsburgh 000 100 010 - 2 Minnesota 001 100 000 - 2

E_Escotto (1). DP_Pittsburgh 0, Minnesota 1. LOB_Pittsburgh 7, Minnesota 10. 2B_Taylor 2 (3), Larnach (1), Farmer (2). HR_Smith-Njigba (1). CS_Owings (1). PO_Owings.

IP H R ER BB SO

Pittsburgh Nicolas 2 2-3 2 1 1 1 1 Hernandez 1 1-3 2 1 1 1 1 Holderman 1 0 0 0 1 0 Zamora 2 1 0 0 0 1 Chatwood 1 0 0 0 2 1 Minaya 1 0 0 0 1 1

Minnesota Ober 3 0 0 0 1 1 Headrick BS, 0-1 3 3 1 1 1 4 Santana H, 1 1 0 0 0 1 0 Megill BS, 0-2 1 2 1 1 1 2 Webb 1 2 0 0 0 0

WP_Chatwood.

Balk_Chatwood.

Umpires_Home, Derek Thomas; First, Brian O'Nora; Second, John Libka; Third, Erich Bacchus;.

T_2:33. A_4962