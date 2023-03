Tigers 6, Red Sox 2

Boston Detroit ab r h bi ab r h bi Totals 28 2 6 2 Totals 30 6 9 5 R.Tapia dh 3 1 1 1 Z.Short lf 2 0 1 0 M.Ugeto dh 1 0 0 0 D L Rsa lf 1 1 0 0 T.Casas 1b 3 0 2 0 Kridler ss 3 1 1 0 A.Dvall cf 3 0 0 0 Workman ss 0 1 0 0 C.Arryo 2b 4 0 1 0 R.Grene dh 2 0 1 1 Rfsnydr rf 2 1 1 1 Crpnter dh 1 0 0 0 B.Dlbec ss 3 0 0 0 Pperski dh 1 0 0 0 Hrnndez c 3 0 1 0 Trklson 1b 3 0 1 0 Hmilton c 1 0 0 0 J.Hlton 1b 1 1 1 2 G.Allen lf 2 0 0 0 Meadows rf 3 0 1 0 Ch.Koss 3b 3 0 0 0 B.Davis rf 1 1 1 0 N.Maton ss 2 0 0 0 C.Keith 3b 2 1 1 1 Placios 2b 2 0 1 0 L.Grcia 2b 1 0 0 1 J.Rgers c 2 0 0 0 A.Knapp c 1 0 0 0 J.Davis cf 2 0 0 0

Boston 100 100 000 - 2 Detroit 000 100 05(x) - 6

DP_Boston 1, Detroit 1. LOB_Boston 5, Detroit 7. 2B_Casas (3), Arroyo (2). 3B_Kreidler (2). HR_Tapia (2), Refsnyder (1). SB_Palacios (1), Davis (4). CS_Allen (1). SF_Garcia.

IP H R ER BB SO

Boston Pivetta 4 4 1 1 1 5 Schreiber 1 2-3 2 0 0 1 2 Thompson H, 1 1-3 0 0 0 0 1 Mosqueda H, 2 1 0 0 0 0 2 Shugart L, 0-1, BS, 0-1 1-3 3 5 4 2 0 Guerrero 2-3 0 0 0 1 0

Detroit Lorenzen 2 2-3 5 2 2 0 3 Wolf 2-3 0 0 0 0 1 Uceta 1 2-3 1 0 0 1 2 Lange 1 0 0 0 2 0 Del Pozo 1 0 0 0 0 1 Englert W, 1-0 2 0 0 0 1 3

HBP_by_Guerrero.

Umpires_Home, Robert Nunez; First, Mark Stewart; Second, Adam Beck; Third, Jerry Layne; .

T_2:37. A_8203