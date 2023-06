Tesoro de EEUU dice que medidas por bancos no cambian perspectiva para techo de deuda

WASHINGTON, 14 mar (Reuters) - Las medidas del Tesoro de Estados Unidos para proteger a los depositantes de los bancos en quiebra SVB Financial y Signature Bank no afectarán a la fecha en la que el Tesoro ya no podrá pagar todas las obligaciones sin un aumento del límite de deuda, dijo el martes un portavoz del departamento.

A la pregunta de si una retirada récord de 40.000 millones de dólares por parte de la Federal Deposit Insurance Corp de la Cuenta General del Tesoro el viernes podría acercar la llamada "fecha X", el portavoz dijo en un comunicado enviado por correo electrónico a Reuters: "Las medidas que hemos tomado para proteger a los depositantes y la estabilidad del sistema bancario no han afectado a la fecha X para el límite de deuda".

El Tesoro no ha revisado su previsión de que podrá pagar las obligaciones estadounidenses al menos hasta principios de junio, a pesar de las predicciones de la Oficina Presupuestaria del Congreso y de pronosticadores privados de que los saldos de caja del Tesoro y las medidas extraordinarias de gestión de tesorería podrían durar hasta septiembre sin una acción del Congreso para elevar el techo de deuda. (Por David Lawder, Editado en español por Juana Casas)