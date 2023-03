Rays 7, Twins 4

Minnesota Tampa Bay ab r h bi ab r h bi Totals 31 4 5 4 Totals 33 7 8 7 Bro.Lee ss 3 0 0 0 Ya.Diaz dh 3 1 1 0 Shffeld ss 1 0 0 0 Ni.Dini dh 2 0 0 0 Camargo c 3 0 0 0 Br.Lowe 2b 1 0 0 0 Bnuelos c 0 1 0 0 R.Simon 2b 2 1 1 2 Wallner rf 3 0 0 0 M.Mrgot rf 2 0 1 0 K.Fedko lf 1 1 1 0 Hlsizer rf 2 1 0 0 Garlick lf 3 0 0 0 Tr.Gray ss 4 1 2 4 C.Agiar rf 1 0 0 0 Jo.Siri cf 1 1 0 0 LaMarre cf 3 0 0 0 Wthrspn cf 2 0 0 0 Fajardo cf 1 0 1 1 V.Brjan lf 2 0 0 0 T.White 1b 3 1 1 0 T.Pters lf 2 0 0 0 Wlliams 1b 0 0 0 1 Clbrson 3b 1 0 0 0 C.Sisco dh 3 1 2 2 Shenton 3b 2 0 1 0 M.Perez ph 1 0 0 0 B.Gamel 1b 2 0 0 1 Bchtold 3b 2 0 0 0 Mnzardo 1b 2 0 0 0 El.Soto 2b 3 0 0 0 Bl.Hunt c 2 1 1 0 Collins c 1 1 1 0

Minnesota 020 000 002 - 4 Tampa Bay 010 030 30(x) - 7

E_Fajardo (1). DP_Minnesota 0, Tampa Bay 0. LOB_Minnesota 3, Tampa Bay 7. 2B_Fedko (1), Fajardo (2), Sisco (1), Diaz (1), Margot (2), Gray (4). HR_Sisco (1), Gray (2). SF_Williams.

IP H R ER BB SO

Minnesota Dobnak 3 1 1 0 3 0 Sands BS, 0-1 1 1-3 1 1 1 0 0 Enlow L, 0-1, BS, 2-3 1 2-3 3 2 2 0 1 Laweryson 1 1-3 2 3 3 1 3 Brink 2-3 1 0 0 1 2

Tampa Bay Eflin 4 2 2 2 0 4 Bristo W, 2-0 1 1 0 0 0 1 Faucher H, 1 1 0 0 0 0 3 Crick H, 5 1 0 0 0 0 2 Thompson 1 0 0 0 0 0 Schultz 0 0 1 1 0 0 Heller 1 2 1 1 0 1

HBP_by_Bristo (Bechtold), Schultz (Banuelos).

PB_Camargo.

Umpires_Home, Randy Rosenberg; First, Paul Emmel; Second, Mark Wegner; Third, D.J. Reyburn;.

T_2:20. A_3405