Orioles 7, Pirates 6

Baltimore Pittsburgh ab r h bi ab r h bi Totals 35 7 10 7 Totals 37 6 11 6 T.Vavra 2b 3 0 0 1 On.Cruz ss 3 1 1 1 C.Preto 3b 1 0 0 0 Rdrguez c 2 0 2 0 Rtschmn c 2 0 1 1 Rynolds lf 2 1 0 0 Klzsvry c 2 0 0 0 R.Vlade rf 2 0 1 1 J.McCnn dh 4 0 1 0 Ji.Choi dh 3 0 1 2 Handley dh 1 1 0 0 Ca.Bins dh 1 0 0 0 J.Lster 1b 4 1 3 1 Santana 1b 3 0 1 1 T.Bwens 1b 1 1 0 0 J.Trolo 3b 2 0 1 0 Cameron lf 3 0 0 2 K.Hayes 3b 3 0 0 0 Kjrstad rf 4 1 1 0 Alvarez ss 1 0 0 0 Wstburg ss 3 1 1 0 Swinski cf 3 0 0 0 Hlliday ss 0 0 0 0 D.Maggi 1b 1 0 0 0 Co.Mayo 3b 3 1 3 1 Marcano 2b 2 1 0 0 C.Norby 2b 1 0 0 0 Hu.Head cf 1 0 0 0 C.Cwser cf 3 1 0 1 A.Hdges c 3 1 1 0 C.Scott lf 1 0 0 0 Swggrty rf 2 1 2 1 Gnzales 2b 2 1 1 0

Baltimore 050 000 200 - 7 Pittsburgh 004 100 001 - 6

DP_Baltimore 1, Pittsburgh 1. LOB_Baltimore 6, Pittsburgh 7. 2B_McCann (2), Mayo 2 (3), Triolo (1), Hedges (1). 3B_Lester 2 (2). SB_Holliday (1). SF_Vavra, Cameron.

IP H R ER BB SO

Baltimore Bautista 1 0 0 0 0 2 Wells 2 1-3 4 5 5 2 4 Dowdy H, 2 1-3 0 0 0 0 1 Gomez BS, 0-2 1 1-3 2 0 0 0 1 Zimmermann W, 1-1 4 5 1 1 1 1

Pittsburgh Hill 3 6 5 5 0 2 Alldred 1-3 0 0 0 0 0 De Jong 1 2-3 1 0 0 2 1 Moreta 1 1 0 0 0 1 Bolton L, 0-1 1 2 2 2 0 2 Burrows 2 0 0 0 1 3

Umpires_Home, Will Little; First, Jansen Visconti; Second, Junior Valentine; Third, Hardlen Acosta; .

T_2:45. A_5031