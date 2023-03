Mets 9, Marlins 3

New York Miami ab r h bi ab r h bi Totals 36 9 11 9 Totals 32 3 7 3 Lcastro cf 2 1 1 1 Iglsias ss 2 0 0 0 Br.Baty 3b 2 0 0 0 Hnojosa ss 3 0 0 0 Cedrola rf 3 1 2 2 Chs Jr. cf 2 0 1 0 Stewart lf 1 2 1 0 B.Mller cf 1 1 0 0 To.Pham lf 3 0 0 0 G.Coper 1b 3 1 2 2 Winaker 1b 0 1 0 0 McIntsh c 1 0 1 0 Dar.Ruf 1b 3 1 2 1 J.Soler rf 2 0 1 0 T.Mrphy cf 1 0 1 2 Hidalgo rf 1 1 0 0 To.Nido c 3 1 2 3 A.Grcia lf 3 0 0 0 N.Meyer c 1 0 0 0 Cbllero lf 1 0 1 0 Vientos 3b 3 0 0 0 Gurriel dh 3 0 1 0 J.Davis rf 2 0 1 0 N.Nunez dh 1 0 0 0 Alvarez dh 3 0 0 0 Stllngs c 1 0 0 0 H.Snger dh 1 0 0 0 D.Myers 1b 1 0 0 0 Muricio ss 3 0 0 0 Edwards 2b 3 0 0 1 J.Tlien ss 2 0 0 0 De Goti 3b 4 0 0 0 J.Praza 2b 2 2 1 0 D LSnts 2b 1 0 0 0

NY Mets 002 040 102 - 9 Miami 000 003 000 - 3

DP_New York 0, Miami 1. LOB_New York 8, Miami 7. 2B_Cedrola (2), Ruf (1), Murphy (1), Nido (2), Soler (1). 3B_Locastro (1). HR_Nido (2), Cooper (1). CS_Nunez (1). SAC_Locastro. SF_Edwards.

IP H R ER BB SO

New York Megill W, 1-0 4 3 0 0 1 3 Robertson 1 0 0 0 0 1 Nogosek 1 2-3 2 3 3 3 3 Yacabonis 1 1-3 2 0 0 0 0 Brigham 1 0 0 0 0 1

Miami Garrett L, 0-1 4 1-3 6 5 5 3 3 Quezada 1-3 0 0 0 0 0 Bice 1-3 1 1 1 0 1 Scott 1 0 0 0 0 1 Floro 1 1 1 1 1 1 Puk 1 1 0 0 0 2 Okert 1-3 2 2 2 1 1 Simpson 2-3 0 0 0 0 2

HBP_by_Okert (Winaker), Simpson (Senger).

WP_Floro.

Umpires_Home, Ryan Additon; First, Jeremy Riggs; Second, Edwin Moscoso; Third, CB Bucknor;.

T_2:37. A_3109