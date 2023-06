LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (14 de marzo)

LA AGENDA DEL MARTES

ESTADOS UNIDOS

-El Departamento de Trabajo reporta el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero. Analistas consultados por Reuters prevén que el índice haya subido un 0,4%, luego del alza de 0,5% de enero. Se espera que el IPC haya subido un 6% en los 12 meses a febrero. (1230 GMT) -La gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, habla sobre la modernización del sistema bancario estadounidense ante la ICBA Live 2023 de la Independent Community Bankers Association, en Honolulu, Hawái. (2120 GMT). -El Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, habla sobre "la misión del OIEA en Ucrania", en Washington. (1900 GMT)

ARGENTINA

-El Instituto Nacional de Estadística y Censos da a conocer las cifras de inflación de febrero. Un sondeo de Reuters proyecta que el Índice de Precios al Consumidor habría subido un 6,2% en febrero, luego del avance de 6% de enero. En los 12 meses hasta febrero, la inflación alcanzaría el 101,7%. (1900 GMT) MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS

BANCOS- La caída de Silicon Valley Bank afectó aún más a los valores bancarios mundiales, después de que las garantías ofrecidas por el Gobierno de Estados Unidos no sirvieran para calmar a los inversores, provocando un replanteamiento de las perspectivas sobre los tipos de interés. Los esfuerzos del Gobierno estadounidense por tranquilizar a los mercados y a los depositantes se produjeron tras la adopción de medidas de emergencia para apuntalar a los bancos con acceso a financiación adicional, que no obstante no consiguieran disipar los temores de los inversores a un posible contagio a otras entidades financieras de todo el mundo.

UE- Los ministros de Economía de la Unión Europea concuerdan sobre los principios generales de una reforma de las normas fiscales europeas para adaptarlas mejor a la realidad económica post-COVID, pero quedan por negociar detalles cruciales, según un documento. El borrador de conclusiones de una reunión de los 27 ministros de Economía de la UE muestra que los países del bloque apoyan gran parte de la propuesta de la Comisión Europea presentada el pasado noviembre, pero su aplicación práctica sigue siendo un reto.

ELECTRICIDAD- La Comisión Europea propondrá una revisión de las normas del mercado eléctrico comunitario, con el fin de ampliar el uso de los contratos de energía a precio fijo para proteger a los consumidores de futuras subidas de precios como las experimentadas el año pasado. La Unión Europea se comprometió a revisar su mercado eléctrico después de que los cortes de gas rusos tras la invasión de Ucrania el año pasado dispararan los precios en Europa hasta máximos históricos, obligando a reducir la actividad de algunos sectores y elevando las facturas de la luz de los hogares.

UCRANIA- El futuro de Ucrania depende del resultado de las batallas en el este del país, incluida la de Bajmut y sus alrededores, según declaró su presidente, mientras ambas partes describen brutales combates en la pequeña ciudad a medida que Rusia intensifica una campaña invernal para capturarla. La ciudad minera en ruinas de Bajmut se ha convertido en el centro de la invasión rusa, con la lucha por su control, que dura meses, convertida en la batalla de infantería más sangrienta de Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

CHINA- China reabrirá sus fronteras a los turistas extranjeros por primera vez en los tres años transcurridos desde que estalló la pandemia del COVID-19, al permitir la expedición de visados de todas las categorías a partir del miércoles. La supresión de esta última medida de control transfronterizo impuesta para protegerse del COVID-19 se conoce después de que las autoridades declararan el mes pasado la victoria sobre el coronavirus.

BINANCE- Binance detendrá sus depósitos y retiros en libras esterlinas, dijo un portavoz de la compañía, un mes después de que la criptobolsa cesara las transferencias en dólares. Binance fue informado por su socio para las transferencias en libras, Paysafe, que interrumpiría sus servicios a partir del 22 de mayo, dijo el portavoz, afectando a todos los clientes de la firma. Las transferencias en la divisa británica para los nuevos usuarios se detuvieron el lunes, dijo.

LO QUE HAY QUE SABER DEL LUNES

WALL STREET- Una caída de las acciones bancarias lastró a Wall Street en una sesión agitada, con los inversores preocupados por el contagio de la quiebra del Silicon Valley Bank, a la par que algunos sectores se beneficiaron por las expectativas de que la Reserva Federal pueda suavizar las subidas de tasas de interés. El repentino colapso de SVB Financial el viernes, tras una fallida ampliación de capital, disparó la preocupación por los riesgos que entraña para otros bancos el ciclo de subidas de tasas de la Fed. EEUU- El presidente estadounidense, Joe Biden, se comprometió a hacer todo lo necesario para hacer frente a una crisis bancaria tras las quiebras de Silicon Valley Bank y Signature Bank, que obligaron a los reguladores a intervenir con medidas de emergencia. El discurso de Biden siguió a decisiones del fin de semana para garantizar los depósitos del banco tecnológico SVB, que no lograron tranquilizar a los inversores sobre la salud de otros bancos de todo el mundo.

GRANOS- Moscú no se opone a renovar un acuerdo que permite la exportación segura de granos desde los puertos ucranianos del Mar Negro, pero sólo por un periodo de 60 días, la mitad del plazo de la anterior renovación, dijo el viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Vershinin. Vershinin habló tras mantener conversaciones con funcionarios de la ONU en Ginebra.

UCRANIA- La Corte Penal Internacional (CPI) tiene previsto solicitar la detención de funcionarios rusos por deportar a la fuerza a niños de Ucrania y atacar infraestructuras civiles, dijo una fuente, en lo que serían los primeros casos de crímenes de guerra internacionales derivados de la invasión de Moscú. La fuente dijo que las órdenes de detención podrían incluir el delito de genocidio, y que se esperaba que llegaran a "corto plazo" si la petición del fiscal era aprobada por un juez de instrucción del tribunal con sede en La Haya.

GM- El sindicato de una planta de la estadounidense General Motors (GM) que produce pickups en el municipio mexicano Silao, en el centro del país, informó que acordó con la compañía automotriz un aumento salarial del 10% para 2023. La fábrica de Silao, en el estado central Guanajuato, es una de las que en los últimos meses ha escogido un nuevo sindicato independiente en el marco de los cambios laborales incluidos en el tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, TMEC, vigente desde 2020.

COLOMBIA- El Clan del Golfo, la mayor banda criminal de Colombia, rompió el cese al fuego bilateral al atacar un acueducto durante una protesta de mineros que se oponen a la ofensiva militar contra la extracción ilícita de oro, por lo que no hay posibilidad de una negociación, dijo el presidente Gustavo Petro. La manifestación, que incluye el bloqueo de carreteras, afecta a unas 300.000 personas de 12 municipios de los departamentos de Antioquia y Córdoba, en donde se reporta desabastecimiento de alimentos, medicinas y combustibles, además de la suspensión del comercio y las clases en escuelas y colegios. (REUTERS RF)