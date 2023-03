Giants 11, Padres 9

San Francisco San Diego ab r h bi ab r h bi Totals 36 11 12 11 Totals 36 9 9 6 Wde Jr. dh 3 0 1 2 Grisham cf 2 1 0 0 Pomares dh 1 0 0 1 Kohlwey rf 2 0 1 1 B.Sabol lf 2 1 1 1 Au.Nola c 4 0 1 0 Gglotti lf 1 0 0 0 Sverino c 1 1 1 1 Estrada ss 2 1 1 2 Tts Jr. rf 3 0 1 1 Arteaga ss 3 0 0 0 A.Rivas 1b 2 1 1 0 Cnforto rf 4 1 2 1 Crnwrth 2b 3 0 1 1 G.McCry rf 1 0 0 0 Schrock 2b 2 1 1 0 J.Davis 1b 4 0 0 0 A.Engel lf 2 0 0 0 L.Wyatt 1b 1 0 1 0 K.Hwell lf 1 1 0 0 Is.Diaz 2b 3 1 1 0 Crpnter 1b 1 1 0 0 Whteman 2b 2 0 0 0 Lberato cf 2 0 0 0 Schmitt 3b 4 2 2 2 B.Dixon 3b 2 1 1 0 Johnson cf 2 3 1 1 Cstanon 3b 2 1 0 0 A.Wynns c 2 2 1 1 T.Lopes ss 2 1 1 2 P.Biley c 1 0 1 0 N.Cdeno ss 1 0 0 0 J.Azcar dh 2 0 0 0 R.Rvelo dh 1 0 0 0 P.Tcker dh 1 0 0 0

San Francisco 201 033 110 - 11 San Diego 020 021 220 - 9

E_McCray (2), Wyatt (1), Bailey (2). DP_San Francisco 1, San Diego 0. LOB_San Francisco 4, San Diego 7. 2B_Diaz (2), Johnson (2), Bailey (1), Dixon (2). 3B_Schmitt (2). HR_Estrada (1), Conforto (4), Schmitt (2), Wynns (2), Severino (1). SB_Johnson 4 (7), Tatis Jr. (3), Schrock (1). CS_Sabol (1). SF_Wade Jr., Sabol. PO_Sabol.

IP H R ER BB SO

San Francisco Manaea W, 1-1 3 1-3 2 2 2 1 3 Wright H, 1 2-3 0 0 0 1 0 Rogers 2-3 2 2 2 3 1 Andrews H, 1 1-3 0 0 0 0 0 Harrison 1 2 1 1 1 1 McClure 2 3 4 2 1 1 Rivera S, 1-1 1 0 0 0 0 1

San Diego Honeywell Jr. L, 0-1 4 3 3 3 1 7 Hill 2-3 3 3 3 2 0 Quezada 1-3 0 0 0 0 1 Teheran 3 5 5 5 1 6 Tapia 1 1 0 0 0 2

WP_Harrison.

Umpires_Home, Nate Tomlinson; First, Dan Bellino; Second, Tom Hanahan; Third, Jacob Metz;.

T_2:58. A_8302