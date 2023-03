Dodgers 11, Guardians 4

Cleveland Los Angeles ab r h bi ab r h bi Totals 36 4 8 4 Totals 38 11 13 10 St.Kwan lf 2 0 2 1 Heyward cf 3 0 0 0 J.Brito 2b 1 0 0 0 D.Avans cf 2 0 0 0 Freeman lf 4 0 0 0 M.Rojas ss 2 1 1 1 Gnzalez lf 1 0 0 0 Leonard ss 2 1 1 2 Brennan rf 3 1 1 1 M.Muncy 3b 2 2 1 2 Rdrguez rf 1 1 1 0 J.Vivas 2b 2 1 0 0 M.Znino c 3 0 0 0 Mrtinez dh 3 0 1 0 Dav.Fry c 2 0 0 0 J.Jones dh 2 0 1 1 Collins dh 3 0 0 0 M.Vrgas 2b 3 1 1 0 Lvstida dh 1 0 0 0 Wlliams 3b 1 0 0 0 M.Pries 1b 3 0 1 0 M.Busch 1b 3 1 3 1 Jh.Noel 1b 1 0 0 1 B.Zmmer rf 2 0 0 0 R.Quinn cf 2 1 0 0 A.Pages rf 1 1 0 0 Co.Kokx cf 1 0 0 0 Ry.Ward lf 2 0 0 0 Mrtinez 3b 3 1 1 1 Fduccia c 2 1 1 1 J.Dvers 3b 1 0 0 0 De.Mann 1b 2 1 1 0 Rocchio ss 3 0 2 0 J.DLuca lf 3 1 2 2 Jo.Tena ss 1 0 0 0 Cartaya c 1 0 0 0

Cleveland 120 000 010 - 4 LA Dodgers 200 330 30(x) - 11

E_Freeman (1), Gonzalez (1), Williams (2), Mann (1). DP_Cleveland 0, Los Angeles 1. LOB_Cleveland 9, Los Angeles 9. 2B_Jones (1), Busch (1), Mann (3). HR_Brennan (1), Leonard (1), Muncy (1). SB_Kwan (2).

IP H R ER BB SO

Cleveland Plesac 2 2-3 4 2 2 1 3 Mikolajchak 1-3 0 0 0 1 0 Karinchak L, 0-1 1 2 3 3 1 2 Toussaint 1 4 3 3 0 1 Kelly 1 0 0 0 1 1 Oviedo 1 3 3 2 0 1 Daniels 1 0 0 0 0 2

Los Angeles Grove 2 2-3 5 3 3 1 3 Hagenman 1-3 0 0 0 0 0 Stone W, 1-0 1 2-3 1 0 0 1 3 Bettencourt H, 1 1-3 0 0 0 0 0 Andriese 2 1 0 0 0 3 Reed 1 0 1 0 1 1 De La Rosa 1 1 0 0 1 2

HBP_by_Plesac (Rojas), Toussaint (Pages).

WP_Plesac 2.

Balk_Karinchak.

Umpires_Home, Jose Navas; First, Nestor Ceja; Second, Matthew Brown; Third, Alex MacKay;.

T_2:52. A_8692