Diamondbacks 11, Rangers 8

Arizona Texas ab r h bi ab r h bi Totals 38 11 13 11 Totals 35 8 11 7 McCrthy cf 3 1 1 0 M.Smien 2b 2 0 0 0 Ti.Tawa 2b 1 1 0 0 E.Duran ss 2 0 0 0 P.Smith rf 4 1 2 0 C.Sager ss 3 0 1 0 Canzone rf 1 1 1 2 J.Smith ss 1 1 1 1 Higgins c 5 3 3 3 G.Chney 2b 1 0 0 0 C.Wlker 1b 0 1 0 1 Na.Lowe 1b 2 0 0 0 P.Evans 1b 2 1 1 1 Tstsugo 1b 2 1 1 2 Kennedy 3b 4 1 1 1 A.Grcia dh 1 1 0 0 Roberts lf 1 0 0 0 J.Fscue dh 2 0 1 0 Cstillo 2b 3 0 0 0 Jo.Jung 3b 3 1 2 0 W.Ptino cf 1 0 0 0 Frazier lf 1 0 0 0 Y.Munoz lf 3 0 2 3 Grssman lf 3 1 0 0 J.Hager ss 2 0 1 0 Biggers 3b 1 1 1 0 Perdomo ss 2 1 0 0 Sa.Huff c 2 0 1 2 Dzenack 3b 1 0 1 0 Hrnndez cf 1 0 0 0 Herrera c 3 0 0 0 Thmpson cf 2 0 1 0 Mlendez ph 2 0 0 0 McCrthy rf 2 2 2 2 Jnkwski cf 3 0 0 0 Whatley c 1 0 0 0

Arizona 401 020 040 - 11 Texas 010 200 320 - 8

E_Castillo (2), Littell (1). LOB_Arizona 7, Texas 5. 2B_Canzone (4), Higgins (2), Foscue (1), Jung (3), Biggers (1). 3B_Kennedy (2). HR_Higgins (2), Tsutsugo (1), McCarthy (1). SB_Thompson 2 (5). CS_McCarthy (1), Semien (1), Seager (1). SAC_Perdomo. SF_Walker, Huff. PO_McCarthy.

IP H R ER BB SO

Arizona Gallen W, 1-1 4 5 3 2 3 1 Frias H, 1 1-3 0 0 0 0 0 Nelson 2-3 0 0 0 0 1 Sulser 1 0 0 0 1 1 Mantiply 1 4 3 3 0 0 McAllister 1 2 2 2 0 1 Biddle S, 1-2 1 0 0 0 0 1

Texas Latz L, 0-2 2-3 5 4 4 0 0 Barnes 2 2 1 1 1 0 Hearn 2 1 2 2 2 1 Matthews 1-3 0 0 0 1 0 Smith 1 0 0 0 0 1 Littell 1 2-3 4 4 0 0 2 Mitchell 1-3 0 0 0 0 0 Leclerc 1 1 0 0 0 2

HBP_by_Barnes (Walker).

WP_Mantiply, Hearn.

Umpires_Home, Charlie Ramos; First, Mike Muchlinski; Second, John Bacon; Third, Brock Ballou;.

T_3:01. A_6894