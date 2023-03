Blue Jays 16, Red Sox 3

Boston Toronto ab r h bi ab r h bi Totals 31 3 3 3 Totals 40 16 18 14 E.Vldez 2b 3 0 1 1 Mrrfeld 2b 4 1 2 1 Paulino 2b 1 0 0 0 Schnder 3b 1 1 0 1 Rafaela cf 3 0 0 0 Bchette ss 4 2 2 4 C.Rsier cf 1 0 0 0 Jimenez ss 0 0 0 0 D.Palka 1b 3 0 0 0 Chr.Bec 1b 1 0 0 0 Kavadas 1b 1 0 0 0 Al.Kirk c 1 2 1 0 Goodrum dh 3 1 1 0 M.Bltre ss 1 1 0 0 S.Scott c 2 1 0 0 Brantly c 3 0 3 0 Marrero c 1 0 0 0 Br.Belt dh 1 1 1 0 N.Crook lf 3 0 0 0 Ritchie dh 3 0 0 0 Frguson lf 0 0 0 0 Krmaier cf 3 1 2 1 Hmilton ss 2 0 0 0 Ca.Eden cf 3 1 1 0 M.Mayer ss 2 0 0 0 Mrtinez 3b 3 1 0 1 N.Sgard 3b 1 1 0 0 V.Capra ss 0 0 0 0 Ma.Lugo 3b 1 0 0 0 A.Brger lf 3 0 2 3 M.Bleis rf 2 0 1 2 Britton lf 1 1 0 0 Jimenez rf 2 0 0 0 N.Lukes rf 2 1 1 0 Bernard rf 1 1 1 0 R.Nunez 1b 3 1 1 0 An.Sosa 2b 2 1 1 3

Boston 030 000 000 - 3 Toronto 204 333 10(x) - 16

E_Paulino 2 (2), Bleis (1), Britton (3). DP_Boston 2, Toronto 0. LOB_Boston 6, Toronto 11. 2B_Merrifield 2 (3), Brantly (3), Belt (2), Bernard (2). HR_Bichette 2 (2), Sosa (1). SB_Goodrum (1), Sogard (2).

IP H R ER BB SO

Boston Murphy L, 0-1 2 1-3 4 6 5 6 0 Booser 2-3 1 0 0 0 1 Walter 2 8 6 6 0 3 Mills 1 4 4 4 1 0 Feltman 2 1 0 0 1 4

Toronto Manoah W, 1-1 3 1-3 2 3 3 4 5 Rees H, 1 1-3 1 0 0 0 1 Hernandez 1 1-3 0 0 0 0 3 Pearson 1 0 0 0 0 1 Mayza 1 0 0 0 0 1 Pop 1 0 0 0 0 2 Zulueta 1 0 0 0 1 3

HBP_by_Mills (Jimenez), Mills (Capra), Feltman (Bernard).

WP_Manoah.

PB_Scott.

Umpires_Home, Shane Livensparger; First, Mark Wegner; Second, Brennan Miller; Third, Mark Stewart;.

T_2:51. A_6911