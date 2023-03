Athletics 8, Rockies 7

Oakland Colorado ab r h bi ab r h bi Totals 36 8 12 8 Totals 38 7 13 7 Es.Ruiz cf 4 2 2 2 H.Cstro lf 3 1 1 1 M.Muncy ss 1 0 0 0 Lavigne 1b 2 0 0 0 To.Kemp 2b 1 1 0 0 M.Tglia dh 4 3 2 1 Ry.Noda 1b 2 0 0 0 McMahon 2b 2 1 1 0 Al.Diaz dh 2 1 0 0 A.Amdor 2b 1 0 1 0 Buelvas dh 2 0 1 0 Morales 2b 1 1 1 1 Aguilar 1b 3 0 2 4 C..Cron 1b 3 0 0 0 K.McCnn c 1 0 0 0 N.Jones 3b 1 0 0 0 Pterson 3b 3 1 1 1 Mstakas 3b 3 0 2 3 P.Reyes lf 1 0 0 0 Frnndez lf 2 0 1 1 Lureano rf 3 0 0 0 Za.Veen rf 4 0 0 0 Ty.Wade 2b 1 0 0 0 B.Doyle cf 2 1 1 0 C.Capel lf 3 2 2 0 Dr.Romo c 2 0 0 0 Hernaiz 3b 1 0 1 0 B.Srven c 3 0 0 0 Sdrstrm c 3 0 1 0 Mntgmry cf 1 0 1 0 Dchmann rf 1 0 0 0 Crreras ss 2 0 1 0 N.Allen ss 3 1 2 1 C.Mntes ss 2 0 1 0 C.Pache cf 1 0 0 0

Oakland 110 600 000 - 8 Colorado 300 100 102 - 7

E_Laureano (1). DP_Oakland 2, Colorado 2. LOB_Oakland 4, Colorado 9. 2B_Ruiz (2), Buelvas (1), Aguilar (2), Morales (1), Moustakas (1), Fernandez (1). HR_Peterson (2), Toglia (2). SB_Ward 2 (3).

IP H R ER BB SO

Oakland Fujinami W, 2-0 3 4 4 4 3 7 Steckenrider 1 1 0 0 0 2 Muller H, 1 4 1-3 8 3 3 1 1 Coker S, 2-2 2-3 0 0 0 0 1

Colorado Feltner 3 1-3 6 3 3 1 1 Allen L, 0-2 1-3 3 5 5 2 0 Davis 2 1-3 1 0 0 0 1 Johnson 1 0 0 0 0 0 Blach 1 1 0 0 0 2 Mears 1 1 0 0 0 0

HBP_by_Muller (McMahon).

WP_Fujinami, Muller.

PB_McCann.

Umpires_Home, Rob Drake; First, Adrian Johnson; Second, Alex Tosi; Third, Lew Williams;.

T_2:45. A_7601