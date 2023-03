Angels 8, Mariners 2

Seattle Los Angeles ab r h bi ab r h bi Totals 33 2 8 2 Totals 36 8 13 7 Ko.Wong 2b 1 0 1 0 Ta.Ward dh 4 1 2 0 Ke.Wong 2b 2 0 0 0 Cabbage dh 1 0 0 0 T.Frnce 1b 3 0 0 0 B.Drury 2b 4 0 1 0 D.Ellis 1b 1 0 0 0 K.Paris 2b 1 1 0 0 Raleigh c 3 0 1 0 J.Walsh 1b 3 1 1 1 C.Hmmel c 2 0 1 0 T.Jones 1b 1 1 1 1 Pollock lf 3 0 0 0 A.Rndon 3b 2 0 0 0 M.Perez lf 1 0 0 0 K.Padlo 3b 3 1 2 1 Kelenic cf 3 2 2 0 Renfroe rf 2 1 1 1 Plcvich cf 1 0 0 0 J.Adams rf 1 0 0 0 Hggerty 3b 3 0 0 0 M.Thiss c 1 0 1 0 Schiner 3b 1 0 0 0 Wallach c 1 0 0 0 L Stlla dh 2 0 1 1 J.Adell lf 4 2 2 1 Jo.Hood dh 1 0 0 0 M.Mniak cf 3 0 2 2 L.Mrtin rf 1 0 0 1 Vlzquez cf 1 0 0 0 DeLoach rf 1 0 0 0 Li.Soto ss 3 0 0 0 L.Rivas ss 3 0 1 0 Za.Neto ss 1 0 0 0 Sanchez ss 1 0 1 0

Seattle 010 100 000 - 2 LA Angels 010 132 10(x) - 8

E_Thaiss (1), Soto (1). DP_Seattle 0, Los Angeles 2. LOB_Seattle 10, Los Angeles 8. 2B_La Stella (1), Ward (3), Drury (2), Moniak (3). 3B_Hummel (1), Padlo (1). HR_Adell (2). SB_Wong 2 (2), Kelenic (2). SF_Martin. PO_Ward.

IP H R ER BB SO

Seattle Ray 3 4 1 1 1 6 Topa BS, 0-1 1 1 1 1 1 2 Saucedo L, 0-1 2-3 4 3 3 1 1 Benitez 1-3 0 0 0 0 0 Speier 1 3 2 2 0 1 Ryan 1 1 1 1 0 1 Kingsbury 1 0 0 0 1 1

Los Angeles Davidson 3 2 1 0 1 4 Herget 1 2 1 1 0 3 Wantz W, 1-0 1 1-3 1 0 0 2 1 Vieaux H, 1 1 2-3 2 0 0 0 2 Kalish 2 1 0 0 1 2

HBP_by_Herget (Ko.Wong).

WP_Benitez, Davidson.

Umpires_Home, Bruce Dreckman; First, David Arrieta; Second, Jim Wolf; Third, Alfonso Marquez;.

T_3:01. A_9550