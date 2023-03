Twins 1, Yankees 0

New York Minnesota ab r h bi ab r h bi Totals 29 0 3 0 Totals 25 1 4 1 O.Praza ss 2 0 0 0 D.Slano 2b 3 0 0 0 Hrmsllo cf 1 0 0 0 Garlick lf 3 0 1 0 A.Volpe 2b 3 0 1 0 Rdrguez cf 1 0 0 0 Seigler c 1 0 0 0 Miranda dh 3 0 0 0 Cabrera 3b 3 0 1 0 M.Kpler rf 3 1 2 1 Wstbrok 2b 1 0 0 0 K.Frmer ss 2 0 0 0 Calhoun dh 2 0 1 0 J.Gallo 1b 3 0 1 0 Rosario ph 1 0 0 0 Jeffers c 3 0 0 0 A.Hicks cf 3 0 0 0 M.Tylor lf 2 0 0 0 Bstidas ss 1 0 0 0 Bchtold 3b 1 0 0 0 R.Ortga lf 3 0 0 0 Wolters c 1 0 0 0 Chparro 1b 2 0 0 0 J.Buers lf 1 0 0 0 Florial rf 2 0 0 0 Narvaez c 2 0 0 0 Wi.Difo 3b 1 0 0 0

NY Yankees 000 000 000 - 0 Minnesota 000 100 00(x) - 1

E_Cabrera (2). DP_New York 3, Minnesota 0. LOB_New York 5, Minnesota 4. 2B_Volpe (4). HR_Kepler (2). SB_Florial (5). CS_Taylor (1).

IP H R ER BB SO

New York Tully 2 2-3 2 0 0 1 2 Garcia L, 0-1 3 1-3 2 1 1 2 2 Norwood 1 0 0 0 0 1 Bowman 1 0 0 0 1 2

Minnesota Coulombe 2 2 0 0 0 1 Thielbar 1 1 0 0 0 1 Stewart W, 1-1 1 2-3 0 0 0 3 3 Blackwood H, 2 1-3 0 0 0 0 0 Schulfer H, 1 1 0 0 0 0 2 Phillips H, 1 1 0 0 0 0 1 Mooney S, 1-1 2 0 0 0 0 2

Umpires_Home, Junior Valentine; First, Brian O'Nora; Second, Manny Gonzalez; Third, Brian Knight; .

T_2:12. A_8568