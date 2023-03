Nicaragua: denuncian muerte de 5 indígenas y casas quemadas

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Al menos cinco indígenas muertos, tres heridos y 16 viviendas quemadas es el resultado de un ataque armado a la comunidad de Wilu, en la región norcaribeña de Nicaragua, denunciaron el lunes autoridades de la zona y dirigentes ambientalistas.

Amaru Ruiz, director de la ecologista Fundación del Río, dijo a The Associated Press (AP) que el ataque se produjo el pasado sábado en Wilu, una de las 24 comunidades indígenas mayangnas pertenecientes al territorio Sauni As, situado en la reserva de biosfera de Bosawas, en el noreste nicaragüense.

“Ha ocurrido una nueva masacre, que ha dejado 16 viviendas quemadas y el asesinato de cinco personas confirmadas hasta ahora por el gobierno autónomo mayangna”, señaló. Dijo que las víctimas “fueron asesinadas con saña” y algunos cuerpos estaban mutilados.

Ruiz responsabilizó del ataque a “colonos”, como se conoce a grupos mestizos que invaden tierras indígenas en la región. Indicó que la policía y el ejército fueron movilizados a la zona pero no han emitido información al respecto.

La Policía Nacional no respondió de inmediato a una solicitud de información requerida por AP.

En un comunicado, el gobierno autónomo de Sauni As señaló que “se presume que hay más víctimas fatales en la comunidad de Wilu”, donde las viviendas de los indígenas fueron destruidas. “Todas las casas han sido quemadas en su totalidad” y “las familias han quedado desprotegidas, sin alimentación y sin vestimenta”, pues apenas tuvieron tiempo para escapar, señaló el informe. Solo quedó en pie la iglesia, la casa pastoral y la escuela.

Indicó además que el pasado viernes, otros cinco indígenas “fueron secuestrados” por “colonos y foráneos” en el sector de Musawas, cabecera del territorio Sauni As, y que habrían sido liberados al día siguiente.

Mientras tanto, el equipo de guardabosques de Sauni As dijo que en el ataque a Wilu participaron unos “70 colonos no indígenas fuertemente armados” con fusiles de asalto AK-47 y escopetas. Según la denuncia, los ataques buscan "presionar a los comunitarios y sembrar el terror, y así apoderarse más fácilmente de las tierras”.

El gobierno mayangna denunció “enérgicamente este crimen que constituye genocidio, porque es reiterado y sistemático” contra el territorio de Sauni As, donde los ataques se “han recrudecido desde 2020”, precisó.

Este es el segundo ataque similar a Wilu. En 2017, una incursión similar provocó el desplazamiento forzado de sus pobladores. En 2022 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a la comunidad de Wilu, las que no han sido acatadas por el Estado nicaragüense.