First Republic se desploma, nueva financiación no calma los temores a una fuga de depósitos

Por Medha Singh

13 mar (Reuters) - Las acciones de First Republic Bank se desplomaron el lunes, ya que las noticias sobre nuevo financiamiento no lograron apaciguar los temores de los inversores al contagio en el sector bancario tras la caída de SVB Financial Group la semana pasada.

Las acciones del prestamista regional estadounidense cayeron un 67%, a 27,08 dólares, antes de que se interrumpiera su cotización por volatilidad.

First Republic obtuvo el domingo financiación adicional a través de JPMorgan Chase & Co y la Reserva Federal, lo que le da acceso a un total de 70.000 millones de dólares en fondos a través de diversas fuentes.

La liquidez del banco se fortaleció de la noche a la mañana, "pero el verdadero problema para el sector es que hay una crisis de confianza en la adherencia de los depósitos y cuando eso se disloca, las cosas pueden moverse muy rápidamente", dijo Christopher McGratty, del banco de inversión KBW.

Pese a la inyección de liquidez, Raymond James rebajó dos escalones las acciones del banco a "neutral", destacando el riesgo de salida de depósitos al que se enfrenta First Republic por parte de los grandes depositantes tras la corrida bancaria en SVB.

Aunque la entidad está mejor posicionada para posibles salidas de depósitos de lo que podría haber estado antes de la financiación adicional, si hay salidas netas de depósitos, se reducirá el poder de ganancias de First Republic, escribió en una nota David Long, analista de Raymond James.

Las autoridades estadounidenses lanzaron el domingo medidas de emergencia para apuntalar la confianza en el sistema bancario después de que la quiebra de Silicon Valley Bank amenazara con desencadenar una crisis financiera más amplia. Los reguladores estatales también cerraron el banco neoyorquino Signature Bank y garantizaron los depósitos en ambas instituciones.

"El mercado parece creer que va a haber más tensión. La cuestión es en qué momento se va a autocumplir", dijo McGratty.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años registraba su mayor caída desde la crisis financiera de 2008, ya que los inversores redujeron sus apuestas a subidas de las tasas de interés a raíz de una posible crisis en el sector bancario.

Operadores y analistas indicaron que el pánico podría empujar a la gente a trasladar fondos de los prestamistas más pequeños a la seguridad percibida de los grandes bancos.

Entre otros prestamistas regionales, las acciones de Western Alliance se desplomaron un 82% y las de PacWest Bancorp se hundieron un 52% antes de que se interrumpiera su cotización por volatilidad.

El índice KBW de banca regional cayó un 11,40%, un desempeño peor que la caída del 8% del índice bancario S&P 500 .

Entre los prestamistas de Wall Street, Bank of America Corp cedía un 6,51%, Citigroup Inc perdía un 5,42% y Wells Fargo bajaba un 6,93%, mientras que los prestamistas de Asia y Europa también se desplomaban.

(Editado en español por Ricardo Figueroa)