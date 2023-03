Estrellas caminan por la alfombra champagne para la ceremonia del Oscar

Por Lisa Richwine

LOS ÁNGELES, 12 mar (Reuters) - Jamie Lee Curtis, Brendan Fraser y otros nominados al Oscar caminaron el domingo por la alfombra color champagne para la ceremonia donde "Everything Everywhere All at Once", "Top Gun: Maverick" y otros exitosos filmes compiten por el codiciado premio a mejor película.

En caso de un giro imprevisto, un equipo de crisis estará disponible en el Teatro Dolby de Los Ángeles. El grupo se formó luego de que Will Smith diera una bofetada a Chris Rock en el escenario el año pasado, un incidente que opacó la ceremonia más prestigiosa de la industria del cine.

En la edición 95 del Oscar, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas espera superar la bofetada y hacer un show deslumbrante con nuevos elementos para atraer televidentes más jóvenes e impulsar los declinantes ratings de televisión.

Angela Bassett, considerada la favorita como mejor actriz de reparto por el rol en "Black Panther: Wakanda Forever", eligió un vestido con forma de sirena en morado.

Otra nominada a actriz de reparto, Jamie-Lee Curtis, lució un vestido dorado brillante. Dijo que quedó desconcertada cuando leyó por primera vez el guión de "Everything Everywhere", la inesperada favorita sobre la dueña chino-estadounidense de un lavadero de ropa, su familia y una auditora de impuestos interpretada por Curtis.

Pero cuando vio la película terminada, Curtis dijo que pensó: "Oh, hicieron una obra maestra. Esta es una película que va a cambiar el cine".

"Estoy muy feliz de estar aquí", dijo Kerry Condon, la estrella de "Banshees of Inesherin", también nominada a mejor actriz de reparto. "Realmente no me importa lo que pase", agregó.

El show, que comienza a las 08:00 pm hora del este de Estados Unidos (2400 GMT del lunes) será conducido por el comediante Jimmy Kimmel por tercera vez.

Latinoamérica dirá presente con "Argentina, 1985" del director argentino Santiago Mitre, que compite en la categoría de mejor película internacional, y "Pinocho", del mexicano Guillermo Del Toro, como mejor película animada.

Los productores dijeron que planeaban celebrar el regreso a los cines del año pasado, algo que temían que nunca sucedería luego del avance del streaming durante la pandemia de COVID-19.

Algunos de los mayores éxitos en los cines llegaron a la competencia a mejor película, desde "Top Gun" y "Everything Everywhere" hasta "Elvis" y "Avatar: The Way of the Water".

El año pasado, la audiencia de televisión de los Premios de la Academia registró su segundo nivel más bajo con 16,6 millones de espectadores.

Las grandes películas en competencia el domingo podrían ayudar a atraer a más espectadores. Los espectáculos musicales también podrían aumentar la audiencia.

Michelle Yeoh enfrenta en la categoría de mejor actriz a Cate Blanchett, quien interpreta a una directora de orquesta en "Tar". La competencia a mejor actor será un duelo entre la estrella de "Elvis" Austin Butler y Brendan Fraser, quien interpretó a un hombre obeso en "The Whale".

Los ganadores son elegidos por unos 10.000 actores, productores, directores y artistas cinematográficos que integran la academia del cine.

