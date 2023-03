Carson y Bingbing deslumbran en alfombra de los Oscar

Fan Bingbing llega a los Oscar el 12 de marzo de 2023 en el Teatro Dolby en Los Angeles. (Foto AP/John Locher)

NUEVA YORK (AP) — Fan Bingbing tuvo una entrada triunfal vestida de plata y verde esmeralda el domingo en la alfombra color champán de la 95ª entrega de los Premios de la Academia. Hong Chau lució un vestido rosado recto de Prada con cuello alto y una cauda con plumas negras, y Malala Yousafzai lució como una profesional la capucha de su brillante vestido plateado de Ralph Lauren.

Bingbing, la estrella de “X-Men”, usó un vestido de Tony Ward Couture y llevaba el cabello con ondas al estilo del viejo Hollywood. Algunos de los primeros en desfilar por la alfombra optaron por el brillo, como Lorenzo Zurzolo. Otros, como Brendan Fraser, prefirieron tradicionales esmóquines negros.

Fan parecía una reina, en cambio, Sofia Carson era una princesa vestida de blanco con un modelo hecho a la medida de Giambattista Valli, que complementó con un impresionante collar de diamantes y esmeraldas que acentuaba su vestido de gala con un corpiño ceñido con los hombros descubiertos y un delicado corte en forma de diamante en el centro. Sus joyas eran de Chopard, incluidos 122,49 quilates de esmeraldas y 92,57 quilates de diamantes.

Quien también se veía como miembro de la realeza era Angela Bassett, que lució un modelo de Moschino. El vestido de Jeremy Scott incluía un drapeado que parecía un enorme moño en la parte superior mientras la tela se arremolinaba alrededor de su cuerpo. Iba perfectamente adornada con un collar de serpiente de Bulgari.

“Es luz, es un color morado de realeza, nuestro color para la realeza”, comentó a E!. “Traigo eso a la alfombra. Y también la primavera”.

Por su parte, Yousafzai, de 25 años y que fue productora del cortometraje documental “Stranger at the Gate”, dijo que su vestido representaba “la paz, el amor y la armonía”.

“Me siento muy yo en esto”, comentó a The Associated Press.

Rihanna llegó hacia el final de la alfombra en un Alaia hecho a la medida. Se trata ba de un vestido de piel en tono marrón que portó sobre un mono mientras enseñaba su pancita de embarazo.

Lady Gaga lució un Versace negro que acababa de aparecer en el desfile de la casa de modas la semana pasada en Los Ángeles. El vestido tiene un top con mangas transparentes y una falda de vuelo con cintura caída. Al cuello llevaba una gargantilla de diamantes de Tiffany & Co.

Cate Blanchett lució un top de terciopelo azul drapeado que había permanecido en los archivos de Louis Vuitton sin ser usado antes. Lo combinó con una falda negra de seda hecha con materiales totalmente sostenibles.

Monica Barbaro caminó por la alfombra con un vestido bicolor de Elie Saab con una amplia falda color ciruela sobre una delicada capa inferior de chifón turquesa.

“Fueron la primera casa de modas en prestarme una pieza cuando nadie sabía quién era yo”, dijo a E!.

Cara Delevingne representó bien al joven Hollywood con un precioso vestido de tafetán de seda rojo con una abertura hasta el muslo y un hombro con un lazo ondulante. Lo combinó con una gargantilla Bulgari en forma de serpiente de oro blanco con esmeraldas como ojos.

“El maquillaje rosado difuminado para los ojos de Cara es tan fresco y moderno. Su rostro se ve tan fresco y a la vez tan glamuroso”, dijo Danielle James, directora de belleza de Elle.com.

Florence Pugh cambió de aires con un look que mostraba unos pantaloncillos negros bajo un voluminoso top sin tirantes que caía en mangas onduladas y metros de tela larga en tono blanco grisáceo. El modelo era de alta costura de Valentino. Pugh también llevaba un collar de diamantes de Tiffany & Co. con pendientes de turmalina rosa a juego.

Jamie Lee Curtis optó por un vestido de mangas largas de Dolce & Gabbana del mismo color de la nueva alfombra de los Oscar. Harvey Guillen y Harry Shum Jr. también fueron de los mejores vestidos el primero con un saco largo tipo gabardina de Christian Siriano con brocado color plata y el segundo con una chaqueta blanca con solapas amplias y bordes oscuros que remató con una faja azul marino.

Guillen quien es un actor de origen mexicano y astro de elenco de voces de la película animada nominada al Oscar “Puss in Boots: The Last Wish” (“El gato con botas: El último deseo”) dijo que su conjunto era el primer diseño de Siriano para un hombre de talla extra como él.

Ariana DeBose con un vestido de Versace que evocaba una armadura y Eva Longoria con un vestido de Zuhair Murad escotado hasta la cintura destacaron con vestidos blancos con adornos metálicos que le dieron un aire de modernidad a la alfombra.

Lilly Singh también lució un modelo de Siriano, quien logró completar sus piezas para los Oscar la semana pasada después de que una tubería se rompió provocando goteras en su estudio. El estilo de Singh, con pantalones magenta estaba complementado con un abrigo a juego.

Hubo muchas prendas color negro, encabezadas por Danai Gurira que lució un vestido clásico Jason Wu con el pelo recogido para, según dijo a los periodistas, honrar a las mujeres que llevan cosas con gracia y belleza en la coronilla. Phoebe Waller-Bridge también optó por el negro. Su modelo sin tirantes iba acompañado de una gargantilla serpiente de Bulgari engastada en oro rosa con diamantes y otro juego de esmeraldas para los ojos.

Dwayne “The Rock” Johnson lució un esmoquin de satén de doble botonadura en rosa ballet.

A la experta en moda Melissa Rivers, hija de la difunta presentadora del programa de moda “Fashion Police” Joan Rivers, le encantaron los peinados arreglados, el blanco y las joyas llamativas.

“Algunas de las mujeres en las que nos fijamos realmente nos están mostrando atisbos de lo que vamos a ver a continuación. Nos estamos alejando de los grandes vestidos de gala y apostando por el corte de columna”, dijo.

Entre ellas, Jessica Chastain, con un Gucci personalizado con cristales en color plata. Chastain combinó su vestido columna sin tirantes y cauda negra con un collar Gucci Lionhead de oro con 80 quilates de tsavoritas verdes y diamantes.

Tiffany Reid, vicepresidenta senior de moda de Bustle, citó el blanco como una gran tendencia.

“El blanco fue el color de la noche, dando un estilo angelical en la alfombra champán”, dijo. “Emily Blunt en Valentino, Michelle Yeoh en un Dior, Tems en Lever Couture, Mindy Kaling en Vera Wang, Halle Berry, Rooney Mara en McQueen, Michelle Williams en Chanel”.

Pero sus dos mejor vestidas fueron Bassett (de morado) y Chau (de rosa). Su reina del glamour fue Gurira, con su peinado homenaje a “la belleza inspirada en las mujeres africanas”. Shum entró en la lista de mejor vestidos de Reid para los hombres, junto con Lukas Dhont, Michael B. Jordan, Paul Mescal y Austin Butler.

