Tigers 8, Twins 7

Minnesota Detroit ab r h bi ab r h bi Totals 32 7 7 7 Totals 34 8 10 8 Bro.Lee ss 2 1 0 0 A.Bddoo rf 4 1 1 0 Sverino 2b 1 0 0 0 Kridler ss 3 2 2 2 Larnach dh 3 2 1 2 Workman ss 1 0 0 0 Schmidt ph 1 0 0 0 Crpnter lf 2 1 1 0 W.Cstro 2b 3 1 1 3 Malgeri cf 1 0 0 0 Keirsey cf 1 1 0 0 E.Haase c 3 1 1 2 Wallner rf 3 0 1 0 D.Sands c 0 0 0 0 Fajardo rf 0 1 0 0 N.Maton 3b 3 1 1 0 T.White 1b 3 0 1 2 Pacheco 3b 1 0 0 0 Cntrras lf 1 0 1 0 Hrnndez dh 3 0 1 2 M.Urbna lf 3 0 0 0 J.Cruch dh 1 0 0 0 Greiner c 2 0 0 0 Lipcius 1b 3 0 0 1 Camargo c 2 0 1 0 A.Knapp 1b 1 0 1 0 LaMarre cf 2 1 1 0 Meadows cf 2 0 0 0 A.Sbato 1b 1 0 0 0 J.Davis rf 2 0 0 0 El.Soto 3b 3 0 0 0 Placios 2b 3 2 2 1 Se.Gray 3b 1 0 0 0 L.Grcia 2b 1 0 0 0

Minnesota 000 003 400 - 7 Detroit 431 000 00(x) - 8

DP_Minnesota 0, Detroit 2. LOB_Minnesota 5, Detroit 4. 2B_White (2), Baddoo (2), Kreidler (2). HR_Larnach (1), Castro (2), Palacios (1). SB_LaMarre (1).

IP H R ER BB SO

Minnesota Sanchez L, 0-2 2 8 7 7 1 1 Boyle 1 1 1 1 0 1 Alcala 1 2-3 0 0 0 0 2 Bravo 1-3 0 0 0 0 0 Jax 1 0 0 0 0 3 Hoffman 1 0 0 0 1 2 Ortega 1 1 0 0 0 1

Detroit Boyd W, 2-0 4 1 0 0 1 6 Hill 1 1 0 0 0 2 Lange 0 1 3 3 3 0 Petit 1 0 0 0 1 0 Wisler 2-3 3 4 4 2 1 Gardea H, 1 1-3 0 0 0 0 1 Foley H, 2 1 1 0 0 0 0 Wingenter S, 1-1 1 0 0 0 0 3

PB_Sands.

Umpires_Home, Adam Beck; First, Mark Wegner; Second, Sean Barber; Third, Jerry Layne; .

T_2:39. A_6077