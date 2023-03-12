Últimas NoticiasDeportesTendenciasTecnologíaEntretenimientoQué Puedo VerLeamosNewsletters
Agencias

Royals 12, Brewers 2

12 Mar, 2023
Compartir
Compartir articulo
Kansas City Milwaukee
ab r h bi ab r h bi
Totals 41 12 14 12 Totals 33 2 6 2
K.Isbel cf 3 1 1 0 C.Ylich dh 3 0 0 0
D.Blnco cf 2 2 1 0 Snglton dh 1 0 0 0
N.Eaton 3b 3 1 1 1 Brsseau 3b 3 1 1 1
C.Dngan 3b 2 1 1 2 T.Black 3b 1 0 1 0
M.Beaty 1b 4 1 2 3 J.Wnker lf 1 1 1 0
Alxnder 1b 2 0 1 2 Sk.Bolt lf 2 0 0 0
Camargo dh 4 1 1 0 K.Hiura 1b 3 0 1 0
Cropley dh 2 0 1 0 Z.Wrren 1b 1 0 0 0
N.Prtto rf 3 0 0 0 Cratini c 2 0 1 0
N.Lftin 2b 2 0 0 0 Jackson c 2 0 0 0
M.Duffy ss 2 0 0 1 O.Mller cf 2 0 0 1
Tolbert ss 2 0 0 0 Perkins cf 2 0 1 0
S.Tylor 2b 2 1 1 0 T.Nquin rf 3 0 0 0
P.Bates rf 2 1 1 0 J.Wemer rf 1 0 0 0
T.Gntry lf 2 0 1 1 Alvarez 2b 3 0 0 0
Bradley lf 1 1 0 0 Brw Jr. ss 3 0 0 0
L.Prter c 1 0 1 1
J.Reetz c 2 2 1 1
Kansas City 401 003 103 - 12
Milwaukee 000 101 000 - 2

E_Hiura (1), Brown Jr. (2). DP_Kansas City 0, Milwaukee 0. LOB_Kansas City 10, Milwaukee 5. 2B_Dungan (1), Beaty 2 (3), Gentry (2), Caratini (1). 3B_Eaton (1). HR_Reetz (1), Brosseau (4). SB_Blanco (1), Taylor (3). SF_Duffy.

IP H R ER BB SO
Kansas City
Bubic W, 1-0 2 1 0 0 1 2
Chapman 1 0 0 0 0 3
Heasley H, 1 3 3 2 2 0 2
Wittgren 1 1 0 0 0 1
Snider 1 1 0 0 0 0
Wallace 1 0 0 0 0 0
Milwaukee
Lauer L, 0-2 2 1-3 5 5 5 1 3
Castaneda 1-3 1 0 0 1 0
Mejia 1 1-3 1 0 0 1 1
Claudio 1-3 0 0 0 0 0
Vieira 1 3 3 3 1 0
Erceg 2-3 0 0 0 0 1
Bush 1 1 1 1 0 1
Uribe 1 1 0 0 0 2
Chirino 2-3 2 3 3 2 1
Contreras 1-3 0 0 0 0 1

HBP_by_Chirino (Bradley).

Umpires_Home, Alfonso Marquez; First, Bruce Dreckman; Second, Lew Williams; Third, Chris Marco;.

T_3:00. A_6823

Temas Relacionados

SportsAP

DEPORTES

La sentencia de los expertos: por qué Aston Martin tiene un “clon” del Red Bull, pero no será el cuco de la Fórmula 1 en 2023

La sentencia de los expertos: por qué Aston Martin tiene un “clon” del Red Bull, pero no será el cuco de la Fórmula 1 en 2023

Hace 14 min

Toda la verdad sobre Matías Suárez: qué lesión tiene, la sombra del retiro y el club que sueña con tenerlo

La mejor selección de todas, un debate inconducente

Nos dejemos que Maradona muera otra vez

Cerúndolo venció al local Sock y avanzó a tercera ronda de Indian Wells

ENTRETENIMIENTO

Ignacio López Tarso y Chabelo: la verdad detrás de su rivalidad

Ignacio López Tarso y Chabelo: la verdad detrás de su rivalidad

Hace 5 min

Peter Lanzani, íntimo desde Los Ángeles: “Es un orgulllo representar al país con esta película”

Camino al Oscar 2023: las figuras y las películas que más estatuillas recibieron en la historia

Artistas y políticos se despidieron de Ignacio López Tarso: “El cielo ganó una gran estrella”

Murió Ignacio López Tarso a los 98 años tras agravarse la neumonía que sufría

TENDENCIAS

Síndrome del pensamiento acelerado: cuando la ansiedad nos impide estar en el presente

Síndrome del pensamiento acelerado: cuando la ansiedad nos impide estar en el presente

Hace 1 hora

En busca de la tercera “estrella”: línea de tiempo cinematográfica e histórica de la Argentina en los Oscar

Glaucoma: la mitad de las personas que lo tiene no lo sabe

Cecilia Suárez, actriz de La casa de las flores y vocera global de la ONU por la violencia contra las mujeres:“La única manera de parar el femicidio es transformando las leyes”

Dengue y cambio climático: ¿la sequía es un factor determinante en la transmisión de la enfermedad?