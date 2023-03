Royals 12, Brewers 2

Kansas City Milwaukee ab r h bi ab r h bi Totals 41 12 14 12 Totals 33 2 6 2 K.Isbel cf 3 1 1 0 C.Ylich dh 3 0 0 0 D.Blnco cf 2 2 1 0 Snglton dh 1 0 0 0 N.Eaton 3b 3 1 1 1 Brsseau 3b 3 1 1 1 C.Dngan 3b 2 1 1 2 T.Black 3b 1 0 1 0 M.Beaty 1b 4 1 2 3 J.Wnker lf 1 1 1 0 Alxnder 1b 2 0 1 2 Sk.Bolt lf 2 0 0 0 Camargo dh 4 1 1 0 K.Hiura 1b 3 0 1 0 Cropley dh 2 0 1 0 Z.Wrren 1b 1 0 0 0 N.Prtto rf 3 0 0 0 Cratini c 2 0 1 0 N.Lftin 2b 2 0 0 0 Jackson c 2 0 0 0 M.Duffy ss 2 0 0 1 O.Mller cf 2 0 0 1 Tolbert ss 2 0 0 0 Perkins cf 2 0 1 0 S.Tylor 2b 2 1 1 0 T.Nquin rf 3 0 0 0 P.Bates rf 2 1 1 0 J.Wemer rf 1 0 0 0 T.Gntry lf 2 0 1 1 Alvarez 2b 3 0 0 0 Bradley lf 1 1 0 0 Brw Jr. ss 3 0 0 0 L.Prter c 1 0 1 1 J.Reetz c 2 2 1 1

Kansas City 401 003 103 - 12 Milwaukee 000 101 000 - 2

E_Hiura (1), Brown Jr. (2). DP_Kansas City 0, Milwaukee 0. LOB_Kansas City 10, Milwaukee 5. 2B_Dungan (1), Beaty 2 (3), Gentry (2), Caratini (1). 3B_Eaton (1). HR_Reetz (1), Brosseau (4). SB_Blanco (1), Taylor (3). SF_Duffy.

IP H R ER BB SO

Kansas City Bubic W, 1-0 2 1 0 0 1 2 Chapman 1 0 0 0 0 3 Heasley H, 1 3 3 2 2 0 2 Wittgren 1 1 0 0 0 1 Snider 1 1 0 0 0 0 Wallace 1 0 0 0 0 0

Milwaukee Lauer L, 0-2 2 1-3 5 5 5 1 3 Castaneda 1-3 1 0 0 1 0 Mejia 1 1-3 1 0 0 1 1 Claudio 1-3 0 0 0 0 0 Vieira 1 3 3 3 1 0 Erceg 2-3 0 0 0 0 1 Bush 1 1 1 1 0 1 Uribe 1 1 0 0 0 2 Chirino 2-3 2 3 3 2 1 Contreras 1-3 0 0 0 0 1

HBP_by_Chirino (Bradley).

Umpires_Home, Alfonso Marquez; First, Bruce Dreckman; Second, Lew Williams; Third, Chris Marco;.

T_3:00. A_6823