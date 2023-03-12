Royals 12, Brewers 2

12 Mar, 2023
|Kansas City
|Milwaukee
|ab
|r
|h
|bi
|ab
|r
|h
|bi
|Totals
|41
|12
|14
|12
|Totals
|33
|2
|6
|2
|K.Isbel cf
|3
|1
|1
|0
|C.Ylich dh
|3
|0
|0
|0
|D.Blnco cf
|2
|2
|1
|0
|Snglton dh
|1
|0
|0
|0
|N.Eaton 3b
|3
|1
|1
|1
|Brsseau 3b
|3
|1
|1
|1
|C.Dngan 3b
|2
|1
|1
|2
|T.Black 3b
|1
|0
|1
|0
|M.Beaty 1b
|4
|1
|2
|3
|J.Wnker lf
|1
|1
|1
|0
|Alxnder 1b
|2
|0
|1
|2
|Sk.Bolt lf
|2
|0
|0
|0
|Camargo dh
|4
|1
|1
|0
|K.Hiura 1b
|3
|0
|1
|0
|Cropley dh
|2
|0
|1
|0
|Z.Wrren 1b
|1
|0
|0
|0
|N.Prtto rf
|3
|0
|0
|0
|Cratini c
|2
|0
|1
|0
|N.Lftin 2b
|2
|0
|0
|0
|Jackson c
|2
|0
|0
|0
|M.Duffy ss
|2
|0
|0
|1
|O.Mller cf
|2
|0
|0
|1
|Tolbert ss
|2
|0
|0
|0
|Perkins cf
|2
|0
|1
|0
|S.Tylor 2b
|2
|1
|1
|0
|T.Nquin rf
|3
|0
|0
|0
|P.Bates rf
|2
|1
|1
|0
|J.Wemer rf
|1
|0
|0
|0
|T.Gntry lf
|2
|0
|1
|1
|Alvarez 2b
|3
|0
|0
|0
|Bradley lf
|1
|1
|0
|0
|Brw Jr. ss
|3
|0
|0
|0
|L.Prter c
|1
|0
|1
|1
|J.Reetz c
|2
|2
|1
|1
|Kansas City
|401
|003
|103
|-
|12
|Milwaukee
|000
|101
|000
|-
|2
E_Hiura (1), Brown Jr. (2). DP_Kansas City 0, Milwaukee 0. LOB_Kansas City 10, Milwaukee 5. 2B_Dungan (1), Beaty 2 (3), Gentry (2), Caratini (1). 3B_Eaton (1). HR_Reetz (1), Brosseau (4). SB_Blanco (1), Taylor (3). SF_Duffy.
|IP
|H
|R
|ER
|BB
|SO
|Kansas City
|Bubic W, 1-0
|2
|1
|0
|0
|1
|2
|Chapman
|1
|0
|0
|0
|0
|3
|Heasley H, 1
|3
|3
|2
|2
|0
|2
|Wittgren
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|Snider
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|Wallace
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|Milwaukee
|Lauer L, 0-2
|2
|1-3
|5
|5
|5
|1
|3
|Castaneda
|1-3
|1
|0
|0
|1
|0
|Mejia
|1
|1-3
|1
|0
|0
|1
|1
|Claudio
|1-3
|0
|0
|0
|0
|0
|Vieira
|1
|3
|3
|3
|1
|0
|Erceg
|2-3
|0
|0
|0
|0
|1
|Bush
|1
|1
|1
|1
|0
|1
|Uribe
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|Chirino
|2-3
|2
|3
|3
|2
|1
|Contreras
|1-3
|0
|0
|0
|0
|1
HBP_by_Chirino (Bradley).
Umpires_Home, Alfonso Marquez; First, Bruce Dreckman; Second, Lew Williams; Third, Chris Marco;.
T_3:00. A_6823