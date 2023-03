Red Sox 3, Yankees 3

New York Boston ab r h bi ab r h bi Totals 34 3 11 3 Totals 33 3 8 2 A.Volpe ss 4 1 2 1 R.Tapia cf 2 0 1 0 Rosario rf 1 0 0 0 K.Simas cf 2 0 1 0 A.Hicks lf 3 0 1 0 T.Casas 1b 3 0 1 0 Dmnguez cf 2 0 1 0 Kavadas 1b 2 0 0 0 Cabrera 2b 3 0 0 0 A.Dvall dh 2 1 1 1 Seigler c 1 0 0 0 Jimenez dh 1 0 0 0 R.Ortga lf 3 0 1 0 C.Arryo 2b 3 0 1 0 Hrmsllo lf 1 0 1 0 Paulino 2b 1 0 0 0 Knr-Flf 3b 2 1 1 0 Rfsnydr rf 3 0 0 0 Bstidas 3b 2 0 0 0 J.Chcon rf 1 0 0 0 McKnney 1b 2 1 0 0 B.Dlbec 3b 3 0 1 0 Wi.Difo ss 1 0 1 0 Ma.Lugo 3b 1 0 0 0 Chparro dh 3 0 1 1 McGuire c 1 1 0 0 J.Buers rf 2 0 2 1 S.Scott c 1 0 0 0 Hardman 1b 1 0 0 0 G.Allen lf 1 1 1 1 R.Duran c 3 0 0 0 Dearden lf 2 0 0 0 Wstbrok 2b 0 0 0 0 Ch.Koss ss 2 0 0 0 M.Mayer ss 2 0 1 0

NY Yankees 000 210 000 - 3 Boston 000 210 000 - 3

DP_New York 0, Boston 2. LOB_New York 11, Boston 9. 2B_Volpe (3), Ortega (1), Difo (2), Bauers (1), Casas (2), Mayer (1). 3B_Simas (1), Allen (1). HR_Volpe (2), Duvall (1). SB_Kiner-Falefa 2 (4), Tapia (2). SF_Bauers.

IP H R ER BB SO

New York Gomez 3 1 0 0 3 4 Cordero 1 1-3 4 3 3 1 1 Abreu 1 2-3 2 0 0 0 1 Marinaccio 1 0 0 0 0 3 Weissert 1 0 0 0 0 1 Evans 1 1 0 0 0 1

Boston Houck 3 1-3 4 2 2 2 4 Shugart 2-3 0 0 0 0 0 Martin 1 3 1 1 0 1 Kelly 1 1 0 0 1 1 Mata 3 3 0 0 2 2

HBP_by_Gomez (Allen), Houck (Kiner-Falefa).

PB_Duran.

Umpires_Home, John Libka; First, Brian Knight; Second, Erich Bacchus; Third, Junior Valentine; .

T_2:50. A_9540