Rays 10, Mets 4

Tampa Bay New York ab r h bi ab r h bi Totals 36 10 10 10 Totals 33 4 7 2 K.Msner cf 3 0 0 0 B.Nimmo cf 0 0 0 0 T.Pters cf 1 1 0 0 Cedrola cf 3 1 1 0 Cu.Mead 3b 3 0 0 0 S.Marte rf 2 0 0 0 T.Mrray 3b 1 1 0 0 D LSnts rf 2 0 1 1 Tr.Gray ss 4 3 2 0 Mendick 3b 3 1 1 0 O.Bsabe 2b 3 0 1 0 Wi.Lugo 3b 1 0 0 0 Ramirez 2b 2 0 0 0 M.Canha lf 3 0 0 0 Mnzardo 1b 4 2 2 4 C.Crtes lf 1 0 0 0 Ni.Dini c 2 0 0 0 Dar.Ruf 1b 2 0 0 0 Drscoll c 1 1 1 3 Schwrtz 1b 1 0 0 0 Wthrspn rf 5 0 0 0 To.Pham dh 3 0 1 0 Hlsizer lf 3 2 3 3 N.Meyer dh 1 0 0 0 Collins dh 4 0 1 0 Gllorme 2b 3 0 1 0 L.Rtter 2b 1 0 0 0 Alvarez c 2 0 0 0 M.Perez c 2 0 0 0 Muricio ss 2 1 1 1 Kendall ss 1 1 1 0

Tampa Bay 001 200 133 - 10 NY Mets 000 110 200 - 4

E_Gray (1), Dini (1), Nimmo (1). DP_Tampa Bay 2, New York 0. LOB_Tampa Bay 6, New York 8. 2B_Gray (3), Manzardo (2), Driscoll (1), Mendick (1). HR_Manzardo (2), Hulsizer 2 (2), Mauricio (4). SB_Basabe (2), Hulsizer (1), De Los Santos 2 (2), Mendick (1). SF_Driscoll.

IP H R ER BB SO

Tampa Bay Patino 2 2-3 1 0 0 1 3 Reifert 1-3 0 0 0 1 1 Rodriguez H, 1 2 2 2 2 1 2 Bristo H, 1 1 1 0 0 0 1 Mercado W, 1-0, BS, 0-1 1 2 2 2 2 1 Heller H, 3 1 0 0 0 0 1 Garcia 1 1 0 0 0 1

New York Carrasco 4 4 3 3 0 4 Hunter 2 1 0 0 1 1 Smith 1 1 1 1 0 1 Lucchesi L, 0-1 1 3 3 3 1 1 Montes de Oca 1-3 0 3 3 3 0 Clenney 2-3 1 0 0 0 0

HBP_by_Rodriguez (Marte), Hunter (Driscoll).

PB_Dini.

Umpires_Home, Ben Sonntag; First, Reed Basner; Second, Hunter Wendelstedt; Third, Edwin Moscoso; .

T_2:46. A_7009