Pirates 3, Yankees 0

New York Pittsburgh ab r h bi ab r h bi Totals 31 0 5 0 Totals 31 3 9 3 O.Praza ss 3 0 0 0 K.Hayes 3b 3 1 1 2 Ma.Pita lf 1 0 0 0 Swggrty cf 1 0 0 0 Knr-Flf 2b 3 0 1 0 Rynolds lf 3 1 1 1 L.Sntos 2b 1 0 0 0 Plwecki c 1 0 0 0 Florial lf 2 0 0 0 McCtchn dh 3 0 2 0 Wi.Difo ss 2 0 0 0 J.Delay dh 0 0 0 0 Dnldson 3b 3 0 0 0 Santana 1b 2 0 0 0 Trralba 3b 1 0 0 0 Rdrguez 1b 1 0 0 0 McKnney dh 3 0 2 0 Swinski cf 2 0 0 0 Ch.Bell dh 1 0 0 0 Mtchell rf 1 0 0 0 Hrmsllo rf 3 0 0 0 SmtNjgb rf 3 0 2 0 Chparro 1b 3 0 1 0 J.Trolo 3b 0 0 0 0 S.Jones cf 2 0 0 0 C.Owngs ss 3 0 1 0 N.Mdina cf 0 0 0 0 R.Vlade lf 0 0 0 0 R.Duran c 2 0 1 0 A.Hdges c 3 0 1 0 M.Gsper c 1 0 0 0 Gnzales 2b 1 0 0 0 Marcano 2b 3 1 1 0 Alvarez ss 1 0 0 0

NY Yankees 000 000 000 - 0 Pittsburgh 003 000 00(x) - 3

DP_New York 2, Pittsburgh 1. LOB_New York 5, Pittsburgh 9. HR_Hayes (2), Reynolds (1). SB_Peraza (2), Smith-Njigba (1).

IP H R ER BB SO

New York Weber L, 1-1 2 2-3 5 3 3 2 1 Hamilton 1 1-3 2 0 0 0 1 Ramirez 1 1 0 0 0 1 Santos 3 1 0 0 3 1

Pittsburgh Oviedo W, 1-0 3 2 0 0 0 3 Hernandez H, 2 1 0 0 0 0 2 Holderman H, 1 1 0 0 0 0 2 Mlodzinski H, 1 1 1-3 1 0 0 0 2 Moreta H, 1 2-3 1 0 0 0 0 Huang H, 1 1 1 0 0 1 2 Bolton S, 1-1 1 0 0 0 0 2

WP_Huang.

Balk_Weber.

Umpires_Home, Jansen Visconti; First, Jeremie Rehak; Second, Emil Jimenez; Third, Derek Thomas;.

T_2:14. A_6667