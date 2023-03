Nationals 10, Mets 7

New York Washington ab r h bi ab r h bi Totals 34 7 11 6 Totals 37 9 13 8 Lcastro cf 4 1 1 0 L.Thmas rf 3 0 0 0 W.Young 2b 1 0 0 0 Garrett rf 2 1 1 0 Muricio ss 3 0 0 0 C.Abrms ss 3 1 1 0 Br.Baty 3b 2 1 2 0 J.Young cf 2 1 1 0 H.Snger c 1 0 0 0 Al.Call lf 3 2 2 0 Vglbach dh 4 1 1 0 Ar.Cruz ss 1 1 1 2 N.Meyer ph 1 0 1 0 Ke.Ruiz c 3 0 1 1 J.Davis rf 3 1 0 0 L.Grcia dh 4 1 2 2 Winaker 1b 0 0 0 0 J.Downs ss 2 1 0 0 Stewart lf 2 2 1 2 Connell lf 1 0 0 0 Cedrola lf 1 1 0 0 I.Vrgas 3b 3 0 1 0 Vientos 1b 4 0 3 2 D.Mllas c 2 0 0 0 McIlwin rf 1 0 0 0 M.Adams 1b 3 0 2 2 To.Nido c 3 0 1 0 M.Chvis 1b 1 1 0 0 J.Praza 2b 3 0 1 1 E.Mejia cf 1 0 0 0 Ramirez cf 1 0 0 1 L.Vlera 2b 3 0 1 1

NY Mets 110 040 100 - 7 Washington 020 021 14(x) - 10

E_Peralta (1), Ruiz (1), Millas (1). LOB_New York 10, Washington 9. 2B_Stewart (2), Vientos (3), Young (1), Cruz (1), Ruiz (2), Adams 2 (4), Valera (1). SB_Mauricio (1), Baty (2), Abrams (2), Call (2). CS_Ramirez (1).

IP H R ER BB SO

New York Curtiss 1 0 0 0 0 2 McFarland 2 3 2 2 1 1 Muckenhirn 1 2 0 0 0 2 Greene 1 2 2 2 1 2 Griffin H, 1 1 2 1 1 0 0 McLoughlin H, 1 1 1 1 1 1 0 Chacin L, 0-2, BS, 0-2 1 4 4 4 1 0

Washington Gray 3 1-3 5 2 1 1 4 Ward 1 1-3 2 4 4 2 1 Peralta 1 1-3 2 0 0 2 2 Banda W, 1-0 2 1 1 1 1 3 Cronin S, 1-1 1 1 0 0 1 0

PB_Ruiz.

Umpires_Home, Edwin Moscoso; First, CB Bucknor; Second, John Tumpane; Third, Reed Basner; .

T_3:00. A_4477