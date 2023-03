Mariners 4, Rockies 2

Seattle Colorado ab r h bi ab r h bi Totals 32 4 8 4 Totals 35 2 11 2 Ko.Wong 2b 3 0 0 0 Yo.Daza cf 3 0 1 0 Ke.Wong 2b 2 0 1 0 M.Tglia lf 2 0 1 0 T.Frnce 1b 3 1 1 0 E.Tovar ss 3 0 1 0 E.White 1b 1 1 0 0 Lavigne 1b 2 0 0 0 Raleigh c 3 1 2 1 McMahon 2b 3 0 1 0 Nttnghm c 0 0 0 0 B.Doyle cf 1 0 0 0 Kelenic lf 2 0 1 1 C..Cron 1b 2 0 0 0 DeLoach lf 0 1 0 1 N.Jones 3b 1 0 0 0 L Stlla dh 3 0 1 0 Mstakas 3b 3 1 1 0 O'Keefe dh 1 0 1 0 C.Mntes 2b 1 0 0 0 Hggerty cf 3 0 1 1 Montero dh 3 1 2 0 T.Krwer cf 1 0 0 0 Morales ph 1 0 1 0 Calhoun rf 3 0 0 0 C.Tcker lf 3 0 0 0 Rdrguez rf 1 0 0 0 C.Kiser ss 1 0 0 0 M.McCoy ss 3 0 0 0 Za.Veen rf 4 0 1 2 L.Rivas ss 0 0 0 0 B.Srven c 1 0 1 0 D.Ellis 3b 2 0 0 0 Dr.Romo c 1 0 1 0 Schiner 3b 1 0 0 0

Seattle 002 001 010 - 4 Colorado 000 200 000 - 2

E_Criswell (1). DP_Seattle 2, Colorado 1. LOB_Seattle 7, Colorado 9. 2B_Raleigh (3), Montero (1), Serven (2). 3B_Raleigh (1), Kelenic (1). SB_White (1), Haggerty (1), Toglia (1). CS_Rivas (1), Romo (1). SF_DeLoach.

IP H R ER BB SO

Seattle Flexen 3 1-3 4 1 1 1 3 Then 2-3 2 1 1 0 0 Gott W, 1-0 1 2 0 0 0 1 Murfee H, 2 1 0 0 0 1 1 McGee H, 1 2 2 0 0 0 2 O'Brien S, 3-3 1 1 0 0 0 2

Colorado Urena 4 5 2 2 0 1 Koch 1 0 0 0 0 1 Hand L, 0-1 1 1 1 1 0 1 Johnson 1 0 0 0 1 0 Lamet 1 1 1 1 2 1 Criswell 1 1 0 0 1 1

HBP_by_Then (Serven), Hand (DeLoach).

WP_Lamet.

Umpires_Home, Paul Clemons; First, Nick Mahrley; Second, Scott Barry; Third, Lance Barrett;.

T_2:39. A_11731