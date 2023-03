En los Andes peruanos, dolor por muertes en protestas es profundo mientras familias buscan justicia

Por Alexander Villegas

JULIACA, PERÚ, 12 mar (Reuters) - En un pequeño dormitorio de una casa con techo de hojalata en la ciudad de Juliaca, en el sur de Perú, Asunta Jumpiri sostiene la sudadera roja y negra desgarrada de su hijo de 15 años, cuyos ojos oscuros le devuelven la mirada desde media docena de fotos enmarcadas alrededor de la habitación.

Su hijo Brayan lo llevaba cuando recibió un disparo en la nuca el 9 de enero, el día de violencia más mortífero que ha visto Perú en más de veinte años y que ha dejado una profunda cicatriz en el sur andino del país.

Brayan había venido a la ciudad con su madre, su hermano menor de 9 años y su hermana mayor embarazada para visitar al médico. Luego, Brayan pidió ir a un cibercafé y quedaron en encontrarse más tarde en un cruce de caminos cercano, contó su madre.

Pero Brayan se vio envuelto en las protestas. Las imágenes de la cámara de seguridad obtenidas por Reuters muestran el momento en que le dispararon, identificable por su distintiva sudadera roja y negra.

Brayan murió en el hospital a causa de sus heridas tres días después, el 12 de enero. Su autopsia mostró que tenía una fractura de cráneo y que murió por traumatismo craneal causado por un proyectil de arma de fuego.

"¿Crees que le vamos a perdonar eso a ella?", dijo a Reuters en su hogar la madre de Brayan, Jumpiri. "No, no vamos a perdonar. Yo, en mi caso, estoy dispuesta a luchar. Si voy a morir, no tengo miedo ahora que mi hijo se va muerto. Yo ya no tengo miedo".

Con unos 35 millones de habitantes y enormes reservas de cobre, Perú lucha por recobrar estabilidad después de meses de protestas y enfrentamientos contra el gobierno que han dejado 49 muertos, carreteras bloqueadas en todo el país y exigencias al Gobierno y el Congreso para que dimitan.

Los crecientes llamados a la justicia representan un obstáculo para restaurar la paz, rota por el dramático derrocamiento del presidente izquierdista Pedro Castillo el 7 de diciembre.

Desde el primer deceso en protestas a mediados de diciembre, los fiscales han abierto al menos 11 investigaciones sobre personas fallecidas durante los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

La oficina del fiscal en Juliaca dijo que no estaba autorizada para discutir las investigaciones y la policía se negó a comentar.

Ha habido una pausa en los enfrentamientos desde su apogeo, pero la ira está hirviendo a fuego lento.

Zarai Toledo, becaria postdoctoral del Centro de Política e Investigación Interamericana (CIPR) que ha estudiado los conflictos sociales en Perú, dice que la actual ola de protestas es diferente a cualquiera que haya visto desde el regreso del país a la democracia, y la falta de la rendición de cuentas es peligrosa para la democracia.

"El país es súper impredecible, pero este nivel de represión nos puede ayudar a argumentar que los que han sido víctimas de la represión no se detendrán", dijo Toledo.

CICATRICES DE LA VIOLENCIA

Brayan fue una de las 19 personas que fue asesinada en Juliaca. Las cicatrices de la violencia están esparcidas por la ciudad, grabadas en las calles y edificios: carcasas carbonizadas de automóviles, llantas quemadas y vidrios rotos ensucian las carreteras. Pancartas antigubernamentales cuelgan de los pasos elevados pidiendo la renuncia del presidente.

Los familiares de las víctimas se unieron, consiguieron apoyo legal y formaron una asociación para alentar a las autoridades a actuar. Están coordinando con familias y organizaciones de todo el país para presentar una demanda contra la presidenta Dina Boluarte y otros miembros del gobierno.

Boluarte ha dicho que no habrá "impunidad" cuando se trata de muertes en protestas, pero las familias dicen que han visto pocos avances.

Rosa Luque criticó a las autoridades por no hacer lo suficiente para recopilar pruebas después de que su hijo de 18 años, Heliot Luque, fuera asesinado a tiros alrededor de las 17:30 horas del 9 de enero. Murió de un solo disparo en el pecho, según muestra la autopsia.

"¿No se supone que ellos son la autoridad y eso deben hacerlo?", dijo Luque.

Cientos de manifestantes han sido arrestados, y varios sentenciados a prisión, ya que el gobierno ha adoptado una línea dura con la violencia de las protestas, incluida la amenaza de severas penas de prisión para las personas que apoyan lo que llama actos "terroristas" en línea.

"Ellos no investigan de una vez a los fallecidos. Pero eso sí, a quien hace algún daño o encabeza algo, a ellos sí se les ha detenido y ya están en prisión. ¿Y los fallecidos? No valen nada", dijo Dionisio Aroquipa, cuya hija de 17 años, Jhamlith Nataly, murió el 9 de enero.

Los investigadores encontraron una bala de 9 milímetros (mm) alojada en su cuerpo según un informe de la autopsia visto por Reuters.

"Que se haga justicia, que se haga una investigación profunda. Yo desearía ver quién es el que ha disparado", dijo Aroquipa.

