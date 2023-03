Dodgers 8, Reds 1

Los Angeles Cincinnati ab r h bi ab r h bi Totals 42 8 15 8 Totals 32 1 5 1 Heyward cf 2 0 1 0 W.Bnson cf 3 0 1 0 B.Zmmer cf 3 1 0 0 R.Mrtin lf 1 0 0 0 C.Tylor 3b 3 0 0 0 J.Votto 1b 2 0 0 0 J.Vivas 3b 2 0 1 1 J.Vsler 1b 2 0 0 0 S.Dggar rf 3 0 3 0 W.Myers rf 3 0 0 0 D.Avans rf 1 1 0 0 Martini rf 1 0 0 0 J.Otman lf 3 1 1 2 T.Fredl lf 2 0 0 0 J.Jones 2b 2 0 0 0 Frchild cf 2 0 0 0 M.Busch 2b 3 1 1 2 C.Csali c 2 0 1 0 Leonard ss 2 0 2 0 A.Rmine c 2 1 1 1 Hrnndez ss 3 0 0 0 S.Steer 3b 2 0 0 0 Yurchak 1b 2 0 0 0 Enctrnd 3b 2 0 0 0 Ry.Ward 1b 3 1 2 1 Barrero ss 3 0 1 0 D.Keith lf 1 1 1 0 L.Maile dh 1 0 0 0 J.DLuca dh 3 1 2 1 D L Crz dh 1 0 0 0 Cartaya dh 2 0 0 0 A.Lopez 2b 2 0 0 0 Mazeika c 2 0 0 0 M.McLin ss 1 0 1 0 Freitas c 2 1 1 1

LA Dodgers 001 050 200 - 8 Cincinnati 000 000 100 - 1

LOB_Los Angeles 12, Cincinnati 5. 2B_Vivas (2), Outman (1), Ward (1), Keith (1), DeLuca (1). HR_Busch (1), Ward (1), DeLuca (1), Romine (1). SB_Leonard (1).

IP H R ER BB SO

Los Angeles May W, 2-0 4 2 0 0 1 7 Bickford 1 0 0 0 0 1 Gonzalez 1 0 0 0 0 2 Suero 1 2 1 1 0 1 Kolarek 1 1 0 0 0 0 Dreyer 1 0 0 0 0 0

Cincinnati Ashcraft L, 1-1 2 1-3 4 1 1 0 6 Wynne 1 2-3 1 0 0 0 1 Legumina 1 1-3 5 5 5 1 2 Cachutt 1-3 1 0 0 0 1 Herget 1 1-3 3 2 2 0 2 Solomon 1 1 0 0 1 1 Crawford 1 0 0 0 0 0

HBP_by_Ashcraft (Taylor), Legumina (Avans), Cachutt (Mazeika).

Umpires_Home, Tony Randazzo; First, Todd Tichenor; Second, Paul Clemons; Third, Brian Walsh;.

T_2:32. A_9015