Cardinals 5, Nationals 1

Washington St. Louis ab r h bi ab r h bi Totals 32 1 6 1 Totals 30 5 9 5 L.Thmas cf 2 0 0 0 Ma.Winn ss 2 1 0 1 Al.Call cf 2 0 2 0 Brleson dh 4 1 1 1 D.Smith 1b 2 0 0 0 T.Mtter 1b 4 0 2 1 M.Adams 1b 2 0 0 0 M.Gomez lf 4 0 0 0 L.Grcia 2b 3 0 0 0 Knizner c 3 0 0 0 M.Chvis 3b 1 0 0 0 Herrera c 0 0 0 0 Dckrson lf 2 0 0 0 Qrecuto 3b 4 1 2 0 C.Wlson lf 0 0 0 0 Rbrtson 2b 3 1 2 2 I.Vrgas dh 3 0 0 0 Toerner rf 3 1 1 0 Emliani dh 1 0 0 0 N.Chrch cf 3 0 1 0 C.Abrms ss 3 0 0 0 D.Baker 2b 0 0 0 0 Garrett rf 3 0 2 0 J.Brley ss 1 0 0 0 L.Vlera 3b 3 0 0 0 Rthrfrd rf 1 0 0 0 R.Adams c 3 1 2 1 D.Mllas c 0 0 0 0

Washington 001 000 000 - 1 St. Louis 220 000 10(x) - 5

DP_Washington 1, St. Louis 1. LOB_Washington 10, St. Louis 5. 2B_Garrett (1), Adams (1), Burleson (2), Querecuto (2), Robertson (1), Toerner (1). HR_Adams (2), Robertson (1). SB_Motter (2). CS_Thomas (1). SF_Winn. PO_Winn.

IP H R ER BB SO

Washington Gore L, 0-1 4 4 4 4 2 3 Harris 1 2-3 1 0 0 0 1 Abbott 1 1-3 2 1 1 0 0 Ferrer 1 2 0 0 1 1

St. Louis Matz W, 1-0 3 2-3 3 1 1 3 5 Leahy H, 1 1-3 0 0 0 0 0 Helsley H, 1 1 0 0 0 0 3 VerHagen H, 1 1 0 0 0 0 0 Hicks H, 1 1 0 0 0 0 3 Stratton 1 2 0 0 1 2 Hence 2-3 1 0 0 2 1 Loutos S, 1-1 1-3 0 0 0 0 0

PB_Adams.

Umpires_Home, Lance Barksdale; First, CB Bucknor; Second, Clint Vondrak; Third, Jeremy Riggs;.

T_2:29. A_5786