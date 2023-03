Brewers 5, Cubs 3

Milwaukee Chicago ab r h bi ab r h bi Totals 37 5 11 3 Totals 33 3 5 3 C.Ylich lf 3 0 0 0 Hoerner 2b 3 1 1 0 Alvarez 2b 2 0 0 0 D.Nunez c 1 0 0 0 J.Wnker dh 2 0 0 0 Ia.Happ lf 3 1 1 2 W.Clrke dh 1 0 0 0 Tuchman cf 1 0 0 0 Cntrras c 2 0 1 0 Swanson ss 3 0 0 0 Snglton 1b 2 0 0 0 Alcntra ss 1 0 0 0 Andrson 3b 3 0 1 0 Mancini dh 3 0 0 0 Chourio cf 2 0 1 0 Torrens ph 0 1 0 0 Lu.Voit 1b 3 1 1 1 Bllnger cf 3 0 1 0 Nvrreto c 2 1 1 0 Rederer lf 1 0 1 0 B.Trang ss 3 1 2 1 E.Hsmer 1b 3 0 0 0 Brw Jr. ss 2 1 1 0 Mldnado 1b 1 0 0 1 VnMeter 2b 3 0 0 0 P.Wsdom rf 2 0 0 0 Hrrison rf 0 0 0 0 C.Morel rf 2 0 0 0 Sk.Bolt rf 3 1 1 0 Mdrigal 3b 2 0 1 0 Dvanney 3b 0 0 0 1 McKstry 3b 1 0 0 0 Perkins cf 3 0 1 0 Brnhart c 2 0 0 0 L.Sprks lf 1 0 1 0 Da.Bote 2b 1 0 0 0

Milwaukee 030 000 020 - 5 Chicago Cubs 000 002 001 - 3

E_Yelich (3), Madrigal (1). DP_Milwaukee 0, Chicago 0. LOB_Milwaukee 10, Chicago 4. 2B_Navarreto (2), Roederer (1). HR_Voit (1), Turang (1), Happ (1). SB_Anderson (1), Turang (3), Brown Jr. (2). CS_Yelich (1). SF_Devanney.

IP H R ER BB SO

Milwaukee Junk W, 1-1 3 1 0 0 0 2 Gasser H, 1 2 1 0 0 0 3 Varland H, 1 1 2 2 2 0 1 Miller H, 3 1 0 0 0 0 1 Milner H, 1 1 0 0 0 0 0 Peguero S, 1-2 1 1 1 1 1 0

Chicago Sampson L, 0-1 4 6 3 3 0 3 Thompson 1 0 0 0 1 2 Fulmer 1 1 0 0 0 1 Wick 1 0 0 0 0 1 Hughes 1 3 2 2 1 0 Rodriguez 1 1 0 0 1 1

HBP_by_Sampson (Contreras).

PB_Nunez.

Umpires_Home, Austin Jones; First, Rob Drake; Second, Alex Tosi; Third, Dan Merzel;.

T_2:29. A_15326