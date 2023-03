Braves 11, Pirates 3

Atlanta Pittsburgh ab r h bi ab r h bi Totals 36 11 12 11 Totals 31 3 4 3 K.Pllar lf 4 0 0 0 On.Cruz ss 3 0 1 0 Mlligan lf 1 1 1 0 Marcano ss 1 0 0 0 Hrrs II cf 3 1 1 1 Rynolds lf 2 1 1 1 Fo.Wall cf 1 1 1 1 Ji-.Bae 2b 2 0 0 0 Grissom ss 4 1 1 0 McCtchn rf 2 0 0 0 Ho.Park ss 1 1 1 2 SmtNjgb lf 2 0 0 0 Hlliard rf 3 1 0 0 Santana dh 3 0 0 0 Pearson rf 1 0 0 0 Andujar ph 1 0 0 0 J.Lplow dh 2 1 0 0 Ji.Choi 1b 2 0 1 0 Wrknger dh 0 0 0 0 Con.Joe 1b 1 1 0 0 M.Tlman dh 1 0 1 1 R.Cstro 3b 2 0 0 0 Adranza 3b 3 1 2 2 Hineman 3b 1 0 0 0 Delgado 3b 2 0 0 0 Swinski cf 2 1 1 2 Casteel 1b 3 1 2 2 Mtchell rf 1 0 0 0 H.Potts 1b 1 0 0 0 A.Hdges c 2 0 0 0 J.Hdson c 3 1 2 2 D.Maggi c 1 0 0 0 Baldwin c 1 0 0 0 J.Trolo 3b 2 0 0 0 Sanchez 2b 2 0 0 0 Swggrty cf 1 0 0 0 Qintero 2b 0 1 0 0

Atlanta 110 005 004 - 11 Pittsburgh 000 120 000 - 3

DP_Atlanta 1, Pittsburgh 2. LOB_Atlanta 4, Pittsburgh 1. 2B_Tolman (1), Adrianza 2 (3). HR_Harris II (2), Hudson (1), Reynolds (2), Suwinski (1). SB_Joe 2 (2). CS_Workinger (1).

IP H R ER BB SO

Atlanta Shuster 3 2-3 1 1 1 0 5 Yates W, 1-0, BS, 0-1 1 1-3 2 2 2 0 1 Chavez 1 1 0 0 0 1 Young 1 0 0 0 0 2 Tice 1 0 0 0 0 1 Swarmer 1 0 0 0 0 1

Pittsburgh Keller 4 3 2 2 1 4 Crowe 1 1 0 0 0 1 Perdomo L, 0-2, H, 1 2-3 1 2 2 1 0 Ramirez BS, 0-1 1-3 3 3 3 1 1 Selby 1 0 0 0 1 0 De Los Santos 1 0 0 0 1 1 Samaniego 1-3 3 4 4 1 1 Junker 2-3 1 0 0 0 0

Umpires_Home, Chad Fairchild; First, Emil Jimenez; Second, Sam Burch; Third, Randy Rosenberg; .

T_2:34. A_5850