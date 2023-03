Astros 5, Marlins 1

Miami Houston ab r h bi ab r h bi Totals 32 1 6 1 Totals 37 5 14 4 J.Berti cf 3 0 0 0 R.Bnnon 3b 3 0 2 1 J.Wndle ss 3 1 1 0 Whtaker 3b 2 0 0 0 De Goti 3b 1 0 0 0 Hensley 1b 3 0 2 0 D L Crz lf 3 0 1 0 B.Mdris 1b 2 1 1 0 Lttrell lf 1 0 0 0 McCrmck cf 2 0 1 0 N.Frtes c 1 0 0 1 McKenna cf 2 0 0 0 A.Allen c 1 0 0 0 J.Drden rf 3 1 1 0 Stllngs dh 3 0 1 0 K.Crona rf 1 0 0 0 McIntsh ph 1 0 0 0 Ya.Diaz dh 4 1 3 1 Sanchez rf 3 0 0 0 Kor.Lee c 3 1 2 2 Brdshaw rf 1 0 0 0 C.Price c 0 0 0 0 Hampson ss 3 0 0 0 M.Dubon 2b 3 0 0 0 J.Dvers 2b 1 0 1 0 J.Crrea 2b 1 0 0 0 Encrncn 1b 3 0 0 0 M.Cstes lf 3 0 0 0 Hollins 1b 1 0 0 0 Daniels lf 1 0 0 0 N.Nunez ss 3 0 2 0 Machado ss 3 1 1 0 Stevens ss 1 0 1 0

Miami 000 100 000 - 1 Houston 021 000 20(x) - 5

E_Nunez (1), Bannon (2). DP_Miami 2, Houston 1. LOB_Miami 7, Houston 10. 2B_Wendle (1), Devers (1), Bannon (1), Madris (2), Diaz 2 (5), Machado (2). HR_Lee (2). SF_Fortes.

IP H R ER BB SO

Miami Smeltzer L, 1-2 3 9 3 3 0 1 Brazoban 1 0 0 0 0 2 Nardi 1 2 0 0 0 1 Villalobos 1 0 0 0 0 0 Gonzalez 2 3 2 1 1 3

Houston Brown W, 1-1 3 0 0 0 0 3 Paredes H, 1 1 2 1 1 0 1 Hansen H, 1 2 2-3 2 0 0 2 2 Gomez H, 1 1 1-3 1 0 0 0 0 DeLabio 1 1 0 0 0 0

HBP_by_Smeltzer (McCormick).

WP_Gonzalez.

Umpires_Home, Robert Nunez; First, John Tumpane; Second, Ryan Additon; Third, James Jean;.

T_2:21. A_3666