Astros 3, Cardinals 2

St. Louis Houston ab r h bi ab r h bi Totals 33 2 5 1 Totals 31 3 8 3 Donovan 2b 3 1 1 0 R.Adlph cf 2 0 0 0 Qrecuto 2b 2 0 0 0 L.Cerny cf 1 0 0 0 Carlson cf 3 0 0 0 Bregman 3b 3 0 1 0 Won.Cho cf 1 0 0 0 Kssnger 3b 1 0 0 0 Cntrras c 3 0 2 0 J.Abreu 1b 3 0 2 0 Barrera c 0 0 0 0 J.Perez 1b 1 0 0 0 J.Wlker lf 1 0 0 0 Mtjevic lf 2 0 0 0 C.Pnder lf 3 0 1 1 M.Cstes lf 2 0 1 0 N.Grman dh 2 0 0 0 C.Stbbs c 2 1 1 0 Alvarez dh 0 0 0 0 Salazar c 2 0 0 0 P.DJong ss 3 0 0 0 C.Julks rf 2 0 0 0 J.Yepez 1b 3 0 0 0 McKenna rf 1 1 0 0 L.Baker 1b 1 0 0 0 Stevens 2b 2 1 1 1 Brleson rf 4 0 0 0 J.Crrea 2b 2 0 1 0 T.Mtter 3b 4 1 1 0 L.Mlina ss 2 0 1 1 Whtcomb ss 1 0 0 1 J.Brwer dh 1 0 0 0 Daniels dh 1 0 0 0

St. Louis 002 000 000 - 2 Houston 020 000 001 - 3

E_Stevens (1). DP_St. Louis 2, Houston 0. LOB_St. Louis 8, Houston 6. 2B_Pinder (1), Molina (1). 3B_Stevens (1). SB_Contreras (1), Cerny (1), Brewer (1). SF_Whitcomb.

IP H R ER BB SO

St. Louis Flaherty 4 5 2 2 0 2 Rodriguez 1 0 0 0 1 0 Thompson 1 2 0 0 0 0 Naughton 1 0 0 0 0 2 Whitley 1 0 0 0 1 0 Naile L, 0-1 2-3 1 1 1 1 0

Houston Whitley 2 2-3 4 2 2 0 2 Conn 1-3 0 0 0 2 0 Maton 1 0 0 0 0 1 Stanek 1 1 0 0 0 3 Martinez 1 0 0 0 0 1 Blanco 2 2-3 0 0 0 2 2 Betances W, 1-0 1-3 0 0 0 0 0

WP_Conn, Whitley 2.

Umpires_Home, David Rackley; First, Ryan Additon; Second, Jonathan Parra; Third, Jeremy Riggs;.

T_2:31. A_4211