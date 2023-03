Tigers 16, Braves 7

Detroit Atlanta ab r h bi ab r h bi Totals 43 14 18 14 Totals 36 7 11 7 Z.Short ss 3 0 1 0 O.Albes 2b 3 1 1 3 C.Joyce ss 1 1 1 1 O.Arcia 2b 1 0 1 1 Hrnndez 2b 4 0 1 0 M.Olson 1b 3 0 1 0 Nvigato 2b 1 3 1 1 Bunnell 1b 1 0 0 0 R.Grene lf 4 1 1 0 A.Riley 3b 3 0 0 0 Trklson 1b 2 1 1 0 Sanchez 3b 2 0 1 0 J.Hlton 1b 2 2 2 2 S.Mrphy c 3 0 1 0 Meadows rf 4 0 2 3 J.Hdson c 1 0 0 0 R.Cmpos rf 2 1 1 2 M.Ozuna dh 4 1 1 0 Meadows cf 3 2 3 4 B.Prker ph 1 0 1 0 Malgeri cf 2 0 0 0 Shwmake ss 3 1 1 1 D.Sands c 4 0 0 0 Hchvrra ss 2 0 0 0 Pperski c 2 1 1 0 E.White cf 3 1 2 1 J.Mlloy dh 2 1 1 0 M.Serra cf 1 0 0 0 Rncones dh 2 0 1 0 Fo.Wall lf 2 2 1 1 Lipcius 3b 4 0 1 1 Mlligan lf 1 0 0 0 Pacheco 3b 1 1 0 0 Ju.Dean rf 1 1 0 0 Stphens rf 1 0 0 0

Detroit 000 224 260 - 16 Atlanta 032 002 000 - 7

E_Albies (1), Arcia (1). DP_Detroit 2, Atlanta 1. LOB_Detroit 11, Atlanta 8. 2B_Joyce (1), Navigato (1), Papierski (1), Lipcius (2), Shewmake (2), White (2), Wall (3). HR_Meadows 2 (4), Albies (1). SB_Wall 2 (5). SF_Joyce.

IP H R ER BB SO

Detroit Manning 3 6 5 5 2 2 Uceta 1 0 0 0 0 1 Faedo W, 1-0 1 2-3 3 2 2 1 3 Englert H, 3 1 1-3 0 0 0 0 1 Del Pozo 1 0 0 0 2 2 White 1 2 0 0 0 1

Atlanta Morton 2 2-3 1 0 0 3 3 Olczak H, 2 1-3 0 0 0 0 1 Iglesias 1 3 2 2 0 1 Minter H, 1 1-3 3 2 2 1 1 Luetge L, 0-1, BS, 0-1 1 2-3 4 4 4 0 3 Jimenez 2-3 2 2 2 1 0 Wilcox 1 3 4 4 2 0 Gonzalez 1 1-3 3 2 1 0 2

HBP_by_Englert (Hudson), Olczak (Torkelson).

Umpires_Home, Manny Gonzalez; First, Marvin Hudson; Second, Chad Fairchild; Third, Will Little; .

T_. A_6664