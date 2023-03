Reds 6, Diamondbacks 5

Arizona Cincinnati ab r h bi ab r h bi Totals 35 5 8 4 Totals 30 6 8 6 K.Lewis dh 3 1 1 0 T.Fredl cf 3 0 0 0 D LSnts dh 2 0 0 0 R.Mrtin lf 1 0 1 0 McCrthy cf 4 0 0 0 W.Myers rf 2 1 0 0 C.Torin ss 1 0 0 0 J.Vsler 1b 0 0 0 0 Grr Jr. lf 2 0 1 0 S.Steer 3b 2 1 1 0 Y.Munoz lf 2 0 0 0 Martini rf 1 0 0 0 Se.Beer 1b 3 1 1 2 Barrero dh 4 1 1 1 Higgins 1b 1 1 0 0 N.Solak lf 2 0 0 0 Kennedy 2b 3 0 1 0 E.Arryo ss 1 0 0 0 Cstillo cf 2 1 1 0 D L Crz ss 3 1 1 2 Canzone rf 3 0 0 0 Hopkins cf 1 0 0 0 P.Evans 3b 1 0 0 0 L.Maile c 2 1 0 0 Perdomo ss 1 1 1 0 Rbinson c 1 0 1 0 Dzenack 2b 2 0 1 1 Enctrnd 1b 3 1 3 3 J.Hager 3b 3 0 1 1 Qintana 3b 1 0 0 0 Herrera c 2 0 0 0 M.McLin 2b 3 0 0 0

Arizona 200 100 200 - 5 Cincinnati 600 000 00(x) - 6

E_Steer (2). DP_Arizona 1, Cincinnati 1. LOB_Arizona 11, Cincinnati 5. 2B_Lewis (1), Hager (2), Steer (4), Robinson (3), Encarnacion-Strand (2). 3B_De La Cruz (2). HR_Beer (1), Encarnacion-Strand (4). SB_Perdomo (1), Martin (5), Vosler (1).

IP H R ER BB SO

Arizona Pfaadt L, 0-1 3 3 4 4 2 2 Teller 1-3 1 2 2 1 1 Ginkel 2-3 0 0 0 0 0 Melancon 2-3 1 0 0 1 1 Nelson 1 1-3 1 0 0 0 1 Solomon 2 2 0 0 0 3

Cincinnati Lodolo W, 3-0 3 5 3 3 1 5 Brown 1 1 0 0 2 3 Phillips H, 1 2 0 0 0 2 1 Norris H, 2 2-3 2 2 2 2 1 Stockton H, 1 1-3 0 0 0 0 1 Herget H, 2 1 0 0 0 0 1 Guerrero S, 1-1 1 0 0 0 0 2

HBP_by_Solomon (Vosler), Norris (Johnson).

WP_Brown.

Umpires_Home, Nestor Ceja; First, Gabe Morales; Second, Brock Ballou; Third, Nate Tomlinson;.

T_2:48. A_5502