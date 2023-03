Rangers 8, Reds 7

Cincinnati Texas ab r h bi ab r h bi Totals 36 7 9 7 Totals 32 8 13 7 J.India 2b 2 1 0 0 M.Smien 2b 3 1 1 0 F.Urbez 2b 2 0 1 0 E.Duran 3b 1 0 0 0 Stphnsn c 3 1 1 0 C.Sager ss 2 1 2 0 Vllojin c 2 1 1 0 Ornelas 2b 1 0 0 0 J.Frley rf 3 1 2 3 Na.Lowe 1b 2 1 1 1 Hndrick rf 2 0 0 0 Sa.Huff c 1 1 1 0 K.Nwman ss 3 0 1 0 A.Grcia rf 3 1 2 2 J.Trres ss 1 0 0 0 McCrthy 1b 1 1 1 0 C.Pnder 1b 2 0 0 0 M.Grver c 3 0 1 1 Nrthcut 1b 1 1 1 2 Hrnndez rf 1 0 1 1 A.Lopez 3b 3 0 0 0 Jo.Jung 3b 3 1 1 0 Qintana 3b 1 0 0 0 L.Acuna ss 1 0 0 0 Frchild cf 3 0 0 0 Grssman lf 3 1 2 2 M.Siani cf 0 1 0 0 D.Hrris lf 1 0 0 0 R.Mrtin lf 3 0 0 0 Tstsugo dh 3 0 0 0 Plummer lf 1 0 0 0 Jnkwski cf 3 0 0 0 A.Rmine dh 3 0 1 0 M.Trana ph 1 1 1 2

Cincinnati 000 210 022 - 7 Texas 201 210 02(x) - 8

DP_Cincinnati 3, Texas 0. LOB_Cincinnati 5, Texas 2. 2B_Urbaez (1), Fraley (1), Huff (2), Grossman (2). 3B_Jung (1). HR_Fraley (2), Northcut (1), Triana (1), Garcia (2), Grossman (2). SB_Siani (1). SF_Lowe.

IP H R ER BB SO

Cincinnati Anderson L, 1-1 3 6 3 3 0 1 Farmer 1 2 2 2 0 1 Strickland 1 1 1 1 1 0 Kuhnel 1 2-3 1 0 0 0 0 Young 1 1-3 3 2 2 0 2

Texas Ragans W, 2-0 3 2-3 4 2 2 1 5 Leone 1 1-3 1 1 1 1 2 Barlow H, 2 1 0 0 0 0 1 King H, 2 1 0 0 0 0 1 Rodriguez H, 1 1 2 2 2 0 0 Burke S, 1-1 1 2 2 2 1 1

Umpires_Home, David Arrieta; First, Gabe Morales; Second, Nestor Ceja; Third, John Bacon; .

T_2:15. A_6036