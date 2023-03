Padres 6, White Sox 5

Chicago San Diego ab r h bi ab r h bi Totals 35 5 7 4 Totals 30 6 10 5 L.Grcia 2b 4 0 0 0 Grisham cf 3 0 0 0 Le.Sosa 2b 1 0 0 0 Tts Jr. rf 3 1 2 2 A.Vughn 1b 4 1 1 0 S.Zvala cf 1 0 0 0 O.Colas ph 1 1 1 1 Crnwrth 2b 3 0 1 0 Bnntndi lf 2 0 1 0 K.Hwell lf 1 1 1 0 G.Shets lf 1 0 0 0 Crpnter 1b 3 0 1 1 Grandal c 3 1 1 0 Mrtrlla 1b 1 0 0 0 Rmllard ss 1 0 0 0 B.Dixon 3b 3 0 0 0 J.Brger 1b 4 2 2 3 N.Cdeno 2b 1 0 1 1 B.Ramos 3b 2 0 0 0 Da.Dahl dh 2 0 1 0 S.Zvala c 1 0 0 0 Verdugo dh 2 0 0 0 Mrsnick rf 3 0 0 0 Au.Nola c 2 1 1 1 V.Reyes rf 1 0 0 0 Merrill ss 1 0 0 0 Gnzalez ss 3 0 1 0 A.Engel lf 1 1 0 0 Cstillo 3b 0 0 0 0 T.Lopes ss 2 2 2 0 Hmilton cf 2 0 0 0 Cstanon 3b 1 0 0 0 Haseley cf 2 0 0 0

Chicago WS 000 200 111 - 5 San Diego 011 030 01(x) - 6

DP_Chicago 2, San Diego 0. LOB_Chicago 9, San Diego 3. 2B_Tatis Jr. (1), Howell (1), Carpenter (2). 3B_Vaughn (1). HR_Colas (1), Burger 2 (4), Nola (1). SB_Tatis Jr. (2), Engel (1), Lopes 2 (6).

IP H R ER BB SO

Chicago Clevinger 2 2-3 4 2 2 0 4 German 2 0 0 0 0 2 Ramsey 1 2 1 1 0 0 Diekman L, 0-1 2-3 3 3 3 1 1 Parke 1-3 0 0 0 0 0

San Diego Snell 4 2 2 2 1 2 Hill W, 1-0 1 1 0 0 0 2 Weathers H, 1 2 2-3 3 2 2 3 6 Lopez H, 1 2-3 0 0 0 1 0 Carlton S, 2-2 2-3 1 1 1 1 1

Umpires_Home, Darius Ghani; First, Tony Randazzo; Second, Quinn Wolcott; Third, Tom Hanahan; .

T_. A_9590